Detectan cáncer de mama a 4 mujeres

NUEVO LAREDO, TAM.- Durante la campaña que llevó a cabo en el mes de octubre de este 2019 el departamento de Radiodiagnóstico del Hospital General “Solidaridad”, ubicado en Maclovio Herrera 2333, realizó un total de mil 521 mastografías, de las cuales cuatro damas fueron diagnosticadas con cáncer de mama.

La doctora Maura Alicia Almanza Hernández, jefa de este departamento, manifestó que las cuatro pacientes tres de 69 años y una de 70, ya están contando con atención médica, además otras seis mujeres están como sospechosas, por lo que se les continúa dando seguimiento.

“Desde el 2002 que iniciamos con el programa de detección temprana, y vuelvo a reiterar la finalidad de la Secretaría de Salud a través de las diferentes ramas, de diferentes hospitales, así como de la forma privada, es la detección oportuna y temprana del cáncer de mama”, indicó.

Añadió que el programa sigue en pie invitando a las mujeres de 35 a 70 años a que acudan a realizarse la mastografía, ya que una detección temprana augura un diagnóstico más favorables en caso de ser detectado un cáncer de mama.

Precisó que cuando encuentran lesiones en forma más temprana, o lesiones noludares, o alguna simetría que muestre sospecha de cáncer y lo hacen en forma temprana cuando pasa menos de un centímetro, la paciente tienen un pronóstico favorable hasta un 90 por ciento.

Reveló que esa es la finalidad del programa hacer las detecciones de manera temprana, y no detectar el cáncer cuando ya está instalado, eso es lo que ha motivado a la Secretaría de Salud de hacer las detecciones no solamente en mujeres de edad, si no también en pacientes jóvenes con los ultrasonidos.

En caso de tener algún antecedente cercano familiar como son tías o la mamá, se tienen un riesgo de 70 por ciento de contraer la enfermedad.