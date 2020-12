Desvío a Colombia será por 6 meses, informan

NUEVO LAREDO, TAM.- Será temporal por 6 meses como programa piloto, el envío de camiones vacíos a la aduana de Colombia, para aligerar filas y reducir tiempos de espera en el Puente Internacional 3, y varios sectores se oponen.

A partir de ayer lunes 7 de diciembre, las unidades vacías no cruzan por el Puente Internacional 3 de Nuevo Laredo sino transitan por 22 kilómetros para llegar a la aduana de Colombia, Nuevo León.

El envío de camiones vacíos es una decisión que acordaron los funcionarios de la aduana de Laredo, Texas y el Administrador de la aduana de Nuevo Laredo. Hasta ahora, las autoridades aduaneras no han precisado la duración de la disposición, en semanas o meses, incluso algunos entrevistados que pidieron no se publiquen sus nombres, aseguran que la medida no fue consultada con anticipación entre los sectores vinculados al comercio exterior de Nuevo Laredo, sino fue simplemente notificada de manera oficial.

SE OPONEN A MEDIDA

Ayer el diputado federal Salvador Rosas Quintanilla, comentó que está en contra de quitarle unidades a la aduana de Nuevo Laredo y enviar los camiones vacíos hacia la aduana de Colombia, una decisión que efectivamente será temporal durante 6 meses para evaluar si resulta o no.

Las cuotas de peaje

El abogado y expresidente del CODEIN, Luis Pérez Benítez, dijo que es una medida equivocada porque le quitará ingresos al Fideicomiso del Puente Internacional 3, porque como sabemos, los operadores de los camiones pagan cuotas de peaje para cruzar por los módulos de exportación, tanto los vacíos como los cargados con mercancías.

“Tenemos que ponernos abusados en esto que se está pretendiendo de pasar los camiones vacíos hacia Colombia porque sí será un golpe duro para la economía de Nuevo Laredo, y para los transportistas. Tenemos que ponernos las pilas porque otra vez se quieren llevar todo para Colombia”, planteó Pérez Benítez.