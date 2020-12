Destina NLD 10 mdp a vacuna vs Covid-19

NUEVO LAREDO,TAM.- El gobierno municipal que encabeza Enrique Rivas Cuéllar toma previsiones por si la federación no toma en cuenta a Nuevo Laredo, en la distribución de vacunas contra el Covid-19.

El Cabildo autorizó que el Presupuesto de Egresos del 2021 incluya una partida de 10 millones de pesos para garantizar la salud de las y los neolaredenses.

El presidente municipal señaló que estarán atentos ante cualquier probable escenario por la contingencia sanitaria del Coronavirus, en especial al comportamiento del gobierno central y recortes presupuestales a la salud.

«Tenemos que ver por nosotros mismos… síndicos y regidores del Cabildo destinaron una partida presupuestal de contingencia de 10 millones de pesos, para poder amortiguar en un momento dado, hacer uso de eso en el caso que no nos vayan a mandar vacunas, Nuevo Laredo está listo y preparado para atender el tema de la salud», afirmó el alcalde.

Reiteró el compromiso que adquirió con la ciudadanía, en conjunto con su gabinete desde el primer día de la administración municipal, de buscar siempre el bienestar de Nuevo Laredo y no endeudar más a la ciudad.

«No se van a recortar temas de salud, no se recortará a la educación y no vamos a pedir préstamos, nosotros no endeudamos al municipio, nos vamos a ir con la conciencia tranquila que seguimos construyendo y haciendo obra; en el tema de la salud tener la garantía de que Nuevo Laredo está listo para comprar sus propias vacunas en caso que la federación no nos voltee a ver», destacó Rivas Cuéllar.

Celebró y felicitó a las y los miembros del Cabildo por la autorización de un Presupuesto de Egresos responsable y en el cual el único beneficiado es la ciudadanía.