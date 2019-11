Destapan relación agresiva de R. Kelly

CIUDAD DE MÉXICO.- Joycelyn Savage, una de las presuntas novias y esclavas sexuales de R. Kelly, reveló detalles sobre su relación con el cantante diciendo que está arriesgando su vida al contar su verdad.

Savage compartió en su cuenta de Instagram que estará publicando capítulos en el sitio web de paga Parteon en los que expondrá todo lo que ha vivido con el intérprete.

El medio Daily Beast reportó que logró acceder al primer capítulo de la historia de la supuesta víctima, en la que ella aparentemente compartió que conoció a Kelly cuando tenía 17 años en un concierto, y que él le prometió que le ayudaría en su carrera musical.

Al poco tiempo, cuenta Savage, abandonó la universidad para irse a vivir con él, pero dijo que su relación se tornó agresiva bastante rápido ya que, según ella, él era muy controlador.

“Después de estos dos meses, Robert comenzó a darme órdenes y se aseguró de que lo llamara por ciertos nombres, como ‘maestro’ o ‘papi’, que realmente no me importaban en ese momento”, relató.

“Pero comenzó a empeorar día con día. Él me alzaba la voz si no lo llamaba por esos dos nombres. Si Robert me llamaba, tenía que responder con un: ‘Sí, papi’, o ‘Por favor, papi’. Fue muy controlador”-

Señaló que Kelly también la amenazó con entorpecerle su carrera si en algún momento se decidía a dejarlo o intentaba vivir con sus padres en privado.

“Todo esto puede detenerse hoy, ¿quieres una carrera? ¿O quieres vivir una vida normal?”, son las cosas que él supuestamente le decía a la chica.

El famoso se encuentra actualmente encarcelado, y enfrenta diversos cargos por abuso sexual en diferentes estados.