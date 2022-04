Deslucen Kids’ Choice Awards tras ausencia de estrellas

CIUDAD DE MÉXICO.- El esperado regreso de los Kids’ Choice Awards de Nickelodeon en forma presencial se tiñó del riguroso verde del slime con que bañaron a los invitados, pero también se vio deslucido por las ausencias de estrellas como Adele, Billie Eilish, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber, BTS y hasta Olivia Rodrigo.

Varios de ellos fueron ganadores de la gala en el Barker Hangar, en Santa Mónica, donde sí brilló la pareja de conductores formada por la protagonista de iCarly, Miranda Cosgrove, y la estrella de la NFL Rob Gronkowski.

La edición 35 de la ceremonia retomó su logística prepandémica empezando por la reaparición de su alfombra naranja, por la que desfilaron figuras como Charlie Puth, Ralph Macchio, Heidi Klum, Sofía Vergara, Jack Harlow y Chloe Bailey, muy efusivos en uno de los encuentros más divertidos de la TV.

El escenario californiano fue una oda a la atracción principal de la premiación, el slime, y desde el techo del recinto colgaba una instalación con la masa gigante verde y viscosa, que simulaba vertirse sobre la tarima y las fuentes colocadas entre los asistentes, quienes gozaron eufóricos el show.

La transmisión se llevó a cabo, no obstante, de manera híbrida, donde los primeros premios de la noche se los llevaron Olivia Rodrigo (Artista Revelación Favorita y Estrella de TV Femenina Favorita), Ariana Grande (Artista Femenina Favorita) y BTS (Grupo Musical Favorito), pero las agendas de cada uno les impidieron asistir personalmente; enviaron videos en agradecimiento.

La primera «víctima» del slime fue la influencer Dixie D’Amelio, ganadora como Estrella Social Musical Favorita, quien fue sorprendida al rociarle el líquido verde una vez que terminó su discurso de aceptación, dejando su vestido blanco entallado completamente arruinado.

A ella le siguió el cantante Charlie Puth, quien unas horas antes había tuiteado lo mucho que su niño interior deseaba ser salpicado, deseo que le fue concedido inmediatamente al recoger su blimp, como se le conoce al premio, por lo que terminó en el piso.

Por último, el intérprete Jack Harlow también se cubrió de verde tras una presentación en la que ofreció un medley de sus temas «Nail Tech», «Industry Baby» y su más reciente sencillo, «First Class». El rapero estadounidense y Kid Cudi fueron los encargados de amenizar la transmisión con música en vivo.

En la categoría de cine, Spider-Man: Sin Camino a Casa fue el título más aclamado por el público, llevándose el galardón Película Favorita, mientras que sus protagonistas, Tom Holland y su novia, Zendaya, fueron elegidos como Actor y Actriz Favorita.

Holland fue el encargado de agradecer el apoyo y cariño de los fans hacia el filme y recibió el premio en su casa, como se vio en un video.

De manera rápida y sin interrupciones transcurrió la gala, culminando, tras casi una hora de duración, con su tradicional baño de slime, con Cosgrove y Gronkowski bailando entre el líquido pegajoso.

Premios destacables

TV

– Programa de TV Favorito

High School Musical: The Musical: The Series

– Caricatura Favorita

Bob Esponja

– Actriz de TV Favorita

Olivia Rodrigo (Nini, High School Musical: The Musical: The Series)

– Actor de TV Favorito

Joshua Bassett (Ricky, High School Musical: The Musical: The Series)

CINE

– Película Favorita

Spider-Man: Sin Camino a Casa

– Actriz de Película Favorita

Zendaya (GM, Spider-Man: Sin Camino a Casa)

– Actor de Película Favorito

Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man, Spider-Man: Sin Camino a Casa)

MÚSICA

– Artista Femenina Favorita

Ariana Grande

– Artista Masculino Favorito

Ed Sheeran

– Grupo Musical Favorito

BTS

– Disco Favorito

Happier Than Ever, Billie Eilish