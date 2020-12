Desconoce Tamaulipas oficio sobre incendio de CFE

Aseguran que se trata de un oficio alterado y la relatoría de hechos que refiere no concuerda con la realidad; presentarán una denuncia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Coordinación General de Protección Civil de Tamaulipas desconoció el oficio que presentó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como evidencia del incendio en 30 hectáreas de pastizales del Municipio de Padilla.

De acuerdo con la CFE, ese incendio habría sacado de operación dos líneas de transmisión entre Ciudad Victoria, Tamaulipas, y Linares, Nuevo León, y habría causado el megaapagón que afectó a 10.3 millones de usuarios en todo el País.

Pedro Granados, coordinador de Protección Civil en Tamaulipas, se dijo sorprendido por el documento presentado por la CFE, pues en su consideración se trata de un oficio alterado y la relatoría de hechos que refiere no concuerda con la realidad.

“Nos sorprende el oficio, el documento que presentan en redes sociales de la Comisión Federal de Electricidad, donde pretenden hacer creer que Protección Civil de Tamaulipas tiene una actuación en un incendio en el Municipio de Padilla. No se participó en ese incendio de pastizal por parte de Protección Civil de Tamaulipas.

“Esta relatoría o este parte no está apegado a la realidad, es un oficio que aparentemente pretenden hacer creer que lo firma el director Emmanuel González Márquez (de la Dirección de Coordinación con Municipios), pero él desconoce ese oficio y esa firma. Desconocemos por qué estén usando un oficio que no es nuestro”, refirió el director Pedro Granados.

Aseguró que el oficio presentado no cuenta ni con folio ni con logotipos oficiales, además de que refiere la presencia de una unidad que se encuentra fuera de servicio.

El documento que presentó la CFE esta tarde está dirigido a la CFE Zona de Transmisión Monterrey Zona Oriente y refiere que hacia las 15:20 horas personal de Protección Civil de Tamaulipas habría acudido a sofocar las 30 hectáreas de pastizales incendiadas.

“Hablan de un abanderamiento y un combate a un incendio que no es tal porque nosotros no participamos en la atención de ese incendio.

“Tuvimos una llamada hacia las 5 de la tarde, de un bombero de Protección Civil del Municipio de Victoria que decía que un empleado o funcionario de CFE le estaba pidiendo algún apoyo, y cuando nuestro personal operativo se reportó con algunos contactos de CFE para dar ese apoyo les dijeron que no tenían información y no tenían la ubicación, y quedaron que iban a conseguir precisar la solicitud de ese apoyo, cosa que ya no sucedió”, indicó.

El coordinador de Protección Civil de Tamaulipas dijo que comunicó esta irregularidad a sus superiores y que en las próximas horas presentarán una denuncia de hechos.

“De momento no sabemos quién lo hizo, sabemos que lo está utilizando Comisión Federal porque están en sus redes sociales. Pero definitivamente desconocemos el punto, nunca lo han precisado, primero dijeron que en la San Juana, luego que en Los Gallos, luego que en El Barretal, no lo han precisado.

“Nosotros queremos ir a hacer una evaluación de campo a ver si encontramos esa zona donde supuestamente dicen que hubo un incendio de 30 hectáreas. Pudo haber sido el incendio y lo pudieron haber atendido ellos, pero no fuimos nosotros como pretenden acomodarlo en ese oficio”, señaló el funcionario.