Descartan préstamo en Aldama para enfrentar COVID

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Las alternativas de recurrir a un préstamo emergente o de solicitar un adelanto a las participaciones económicas, están descartadas y no se llegará a ello para enfrentar la problemática que se ha generado la pandemia del coronavirus, dijo Jorge Luis González Rosales.

“Estamos convencidos que con un buen manejo de las finanzas no vamos a llegar a eso en estos meses, más adelante no sabemos pero ahorita no tenemos contemplado pedir ni prestamos ni adelantos de participaciones”, precisó el alcalde del municipio de Aldama.

Indicó que ahora, a raíz de la serie de medidas que se han tomado para lograr un mejor control y de citar el contagio del CIVIE-19, ha habido un severo impacto en la economía de ese municipio.

Nos interesa el tema de la reactivación económica que esperemos pronto se pueda dar porque señaló que desde Semana Santa tenían contemplados muchos visitantes, los cuales desafortunadamente no pudieron llegar.

“Esperemos que muy pronto tengamos la recuperación económica en todos los aspectos, principalmente en el tema turístico, ojalá que esto nos dé muchos beneficios para que la gente se pueda enderezar”, agregó.

Dijo que pese a toda la problemática la administración municipal que encabeza ha mantenido una serie de apoyos a la población, incluidas aquí la entrega de despensas, ayuda a adultos mayores y también se ha trabajado en el reforzamiento de medidas de prevención como entrega de tapa bocas, gel anti bacterial y en la sanatización de algunos lugares.

Apuntó también que con el reciente anuncio hecho por la autoridad estatal, también se buscará reforzar el proyecto de dotar de equipos de cómputo a jóvenes estudiantes.

“Hoy que el gobernador anunció que las clases que tienen que ser en línea o virtual, hace un mes entregamos equipos de cómputo a estudiantes de tele bachillerato de universidad y con este nuevo anuncio vamos a apoyar de entre 100 a 150 jóvenes con la misma cantidad de computadoras, siempre y cuando realmente la ocupen y que cumplan con algunos requisitos que estamos pidiendo porque ese es un programa municipal”, señaló.