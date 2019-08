Descartan a Diego Rolán para el América

A pesar de la insistencia de los medios, Rabajda no quiso dar más información. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- El delantero Diego Rolán llegó a la Ciudad de México en la madrugada de este jueves, acompañado de su representante Gerardo Rabajda, quien, a pesar de los rumores, aseguró que no es el América el equipo al cual se vincularía el jugador.

No venimos al América y aún estamos negociando, pero no les puedo decir con qué club. Se han tergiversado muchas cosas que no son ciertas”, mencionó.

#ÚltimaHora Llegó a México Diego Rolán, pero su representante Gerardo Rabajda aseguró que no viene al @ClubAmerica, sino a otro equipo @adrenalina pic.twitter.com/SH1gJgb5CZ — Gabriel Martínez (@gabomartinez_10) August 29, 2019

“No es el América, es lo único que les puedo decir, ustedes conocen la labor del representante”, finalizó.

El jugador uruguayo se negó a dar declaraciones y únicamente señaló que el nivel del futbol mexicano es bueno.