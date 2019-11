Descarta Herrera dirigir a Chivas

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel Herrera, técnico del América, aseguró que si dejara a las Águilas, no podría irse a dirigir a las Chivas porque su imagen está muy identificada con el cuadro azulcrema.

Reveló en entrevista con TUDN que después de dejar a la Selección Nacional tuvo una oferta de parte de Chivas, pero no se dieron los tiempos para concretar.

“Para mí Chivas es muy importante, en algún momento me senté con José Luis (Higuera) a escuchar su propuesta, pero en ese momento yo acababa de salir de Selección y no podía dirigir, y apostaron por otra gente. Pero en este momento, con mi parte de responsabilidad con América, sería como traicionar mis ideales porque tampoco me gustaría con la gente de América, a la que le he entregado mucho me esté mentando la madre”, explicó.

Sobre Ricardo Peláez comentó que el trabajo de los directores deportivos es importante, pero no es la clave del éxito, pues éste sólo se consigue cuando los jugadores se juntan en la cancha y hacen bien las cosas.

“Siempre lo digo, el éxito de los jugadores arrastra a los otros, puedes llegar con prestigio, pero el éxito te lo van a dar los jugadores, al mil por ciento. Ricardo ha sido un tipo extraordinario, es un muy buen director deportivo, pero no es el que logra todos los éxitos de un equipo, es un tipo que ayuda y coopera para tener un logro y sobre todo si te dan las herramientas”, agregó.

Respecto a Diego Lainez, reiteró que la familia se equivocó y el jugador se precipitó al irse a jugar a España, sin embargo lo ve con potencial y talento para foguearse con otro equipo para regresar con el Betis más maduro.