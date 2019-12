Descarta BBVA nueva caída en su sistema

CIUDAD MÉXICO.- BBVA descartó una nueva caída de su sistema tecnológico, luego de que desde el viernes pasado y hasta el lunes operó de forma intermitente, lo que impidió que algunos usuarios pudieran realizar sus transacciones.

Las caídas impidieron operar en cajeros automáticos y en la aplicación para dispositivos móviles.

“Lamentamos profundamente que se nos haya presentado este fin de semana esta intermitencia tan dura que tuvimos en nuestros sistemas de operación. Asumimos esta responsabilidad, y, si hoy me lo preguntan, yo creo que en el banco no va a volver a pasar”, sostuvo Jorge Terrazas, director de comunicación de la institución financiera.

La institución, aseguró, tiene sistemas robustos y han hecho las inversiones necesarias para que no se repita.

“Eso sí, la tecnología no tiene palabra de honor, pero no tenemos ninguna razón por la cual pensar que esto pudiera volverse a repetir”, agregó.

Al ser cuestionado sobre las causas que originaron la caída del sistema, reconoció que las fallas, que se presentaron viernes, sábado, domingo y lunes pasados, se debió a un problema de transaccionalidad en los canales de la institución.

“La razón fue volumen. Tuvimos una altísima transaccionalidad explicada por los efectos de pagos de quincena, de aguinaldo, y que se atraviesa el fin de semana. Esta es la razón, no es la justificación”, manifestó Terrazas en la presentación del Informe Situación Banca, realizado por Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA.

El directivo lamentó la situación.

“No estamos tranquilos con que se haya presentado y ya. Nosotros seguimos invirtiendo fuertes sumas de dinero todos los años, no nada más en ampliar el posible número de canales por los cuales podemos hacer transacciones electrónicas, sino que además se pueda soportar de manera contundente todo el volumen que se vaya presentando”, agregó.

Respecto a los riesgos de ciberataque que enfrentan todos los bancos, dijo que las instituciones trabajan con las autoridades para enfrentarlos y que mantendrán la guardia.

“Tenemos sistemas que exactamente igual que nuestros competidores de la mano de la autoridad (Banco de México). Estamos siempre cubriendo cualquier tipo de posibilidad de los incidentes cibernéticos -que en nuestro caso no se han presentado-, pero que nosotros no vamos a bajar la guardia para que esto verdaderamente no pase”, concluyó.