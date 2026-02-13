Desata visita de activista cubana choque diplomático entre México y Estados Unidos

El buque Papaloapan de la Armada de México llega a la bahía de La Habana, Cuba, el jueves 12 de febrero de 2026, con ayuda, según el gobierno mexicano. (Foto AP/Ramón Espinosa)

CIUDAD DE MÉXICO.- La visita que realizó a México una activista opositora cubana, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desató una polémica que ha tocado a la presidenta Claudia Sheinbaum y ha puesto a prueba su cercanía a La Habana.

La controversia surge en medio del endurecimiento del cerco comercial de Washington a la isla caribeña que ha generado preocupación entre algunos gobiernos de la región como México que envió más de 800 toneladas de alimentos y enseres en ayuda humanitaria a Cuba.

El congresista estadounidense Carlos Giménez salió el jueves en defensa de la activista cubana Rosa María Payá, tras ser criticada la víspera por Sheinbaum por participar en un foro sobre Cuba que organizó el mes pasado la Universidad de la Libertad, del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, adversario al gobierno.

Giménez fustigó duramente a Sheinbaum en su cuenta de X y la llamó “marioneta” de Cuba, y afirmó que era “manejada por agentes castristas que están saqueando a #México”.

“Las calumnias de Sheinbaum contra la líder opositora Rosa María Payá expone su preocupante colaboración con el régimen”, agregó el congresista republicano.

La reacción de Giménez surgió luego de que la presidenta mexicana criticó el miércoles en su conferencia matutina a Payá -–hija del fallecido opositor cubano Oswaldo Payá— por acudir al foro “Cuba y América Latina, seis décadas de autoritarismo”, y expresó, al ser preguntada del caso, que “no debería, si vienen a nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a militar a favor de una u otra causa, sino solamente a revisar, de acuerdo a quejas en los casos”.

Ante las afirmaciones del congresista republicano, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Roberto Velasco, salió a responderle y dijo en X que la política exterior de México es “soberana y se basa en principios históricos… no buscamos confrontación, pero sí el respeto a nuestras decisiones y a la no intervención”.

Payá también le contestó a Sheinbaum y señaló el miércoles en su cuenta de la red social X que la reciente visita que hizo a México “fue de carácter académico en capacidad personal y no en una misión oficial”.

“Defender la democracia no es es militar es un derecho que ejerzo con transparencia y una responsabilidad a la que he dedicado mi vida”, sostuvo la activista.

Entre dos aguas

Sheinbaum se ha manejado con prudencia ante la decisión del presidente Donald Trump de endurecer el cerco a Cuba y su amenaza de imponer aranceles a los países que suministren petróleo a la isla, pero en los últimos días cambió el tono de sus comentarios y consideró como “muy injusta” las sanciones.

“Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo, en este momento, el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo, por parte de Estados Unidos”, dijo a inicios de semana la presidenta al defender la decisión de su gobierno de enviar ayuda humanitaria a la isla.

Sheinbaum también ha insistido en reactivar los envíos de petróleo a Cuba que se suspendieron a inicios de año —previo la medida de Trump–, y ha señalado que se están evaluando las vías diplomáticas para suministrarle crudo a la isla y evitar las sanciones de Washington.

La paralización de los envíos de México vino en el peor momento para Cuba debido a que desde inicios de año Venezuela —su mayor proveedor energético — también suspendió los envíos a la isla tras la operación que realizaron militares estadounidenses en Caracas para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa.

Según expertos internacionales, el gobierno de Maduro —estrecho aliado del gobierno cubano— enviaba a la isla unos 35.000 barriles diarios, mientras que Rusia mandaba 7.500 barriles al día. De enero a septiembre pasado México mandó a Cuba 19.200 barriles diarios, consistentes en 17.200 de petróleo crudo y 2.000 de productos derivados, de acuerdo con registros de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, (SEC, por sus siglas en inglés).

La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) informó la semana pasada que durante 2025 los suministros de crudo a Cuba sumaron 496 millones de dólares, muy por encima de los 367 millones de dólares que alcanzaron las ventas a la isla en 2023.

La polémica alcanza a la CIDH

A las críticas se sumó el jueves la cancillería mexicana que envió una nota diplomática a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH para objetar que no se le notificó previamente sobre el viaje de Payá a México, y dijo en un comunicado que “los comisionados deben ceñirse a la práctica institucional establecida”.

Asimismo, el gobierno mexicano expresó que los integrantes de la CIDH deben cumplir con lo estipulado en el estatuto del ente —que forma parte de la OEA pero tiene autonomía funcional– en cuanto a que “el cargo de comisionado es incompatible con actividades que pudieran afectar su independencia o imparcialidad”.