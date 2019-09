Desarrolladores incumplen en construcciones

Entre las fallas más comunes están, el que no cumplen con el ancho de las calles, bombeos o invertidos para que los pluviales funcionen mejor, indicó Gerardo Villaseñor Montes.

CD. VICTORIA, TAM.- Ante las innumerables fallas que llegan a ser detectadas en los Fraccionamientos que se llegan a construir en varias ciudades, es necesario avanzar en la revisión de la Ley que permita, ir reduciendo este tipo de situaciones que afectan a las familias que los habitan, dijo Gerardo Villaseñor Montes.

“Entre las fallas más comunes están, el que no cumplen con el ancho de las calles, no cumplen con bombeos o invertidos para que los pluviales funcionen mejor, en fin es innumerable las faltas en que incurre el desarrollador, sobre todo después de que presentó un proyecto y no cumple con él”, indicó.

El sub director de Movilidad y Desarrollo Urbano en Tamaulipas comentó que “nos tiene amarradas las manos, porque si bien no tenemos una competencia por el 115, tampoco tenemos personal como para ir a hacer una inspección y poder determinar cuáles son las fallas más comunes”.

Debiéramos como gobierno ser más supervisores, el tema es complicado, es decir sería un ejército de gente o de contratar provisionalmente por un mes una gran masa de gente para pudiera hacer eso y no te da la confiabilidad para que las cosas se hagan bien, indicó.

“Esta revisión a la Ley de Desarrollo Urbano, exclusivamente en la construcción de fraccionamientos, seguramente tendrá que ser revisada en la próxima legislatura ya que en la actual, prácticamente ya no hay tiempo”, señaló.

Señaló que pese al gran número de deficiencias encontradas en los fraccionamientos, que prácticamente es imposible mantener una supervisión total en estos tipos de asentamientos y que para ello, se requeriría de un gran ejército de personal, con el cual ahora no se cuenta.

En muchas de las ocasiones nos damos cuentas de las fallas sus do éstos lugares comienzan a ser habitados y las mismas personas que los habitan, comienzan a hacer las denuncias de fallas en contra de los desarrolladores.