Desalojan con disparos protesta por feminicidio

CANCÚN.- Con detonaciones al aire, elementos de la Policía Municipal desalojaron la protesta que se llevaba a cabo este lunes frente al Ayuntamiento de Cancún, gobernado por la morenista “Mara” Lezama, en contra de los feminicidios y desapariciones.

Hay al menos una reportera herida de bala, otros lesionados y detenidos.

El edificio se encuentra resguardado por la Guardia Nacional y la Policía Municipal.

Y es que cientos de jóvenes marcharon este lunes en siete de los 11 municipios de Quintana Roo por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, de 20 años, cuyo cuerpo descuartizado y en bolsas fue encontrado la noche del domingo en los márgenes de Cancún.

En Cancún, el contingente partió del inicio de la zona hotelera rumbo a la Vicefiscalía General del Estado, en la zona norte de la entidad, donde lanzaron consignas por “Alexis” –como se conocía a la víctima–, vandalizaron las paredes y la estructura externa del inmueble.

“Cancún feminicida”, “El paraíso huele a sangre”, “Justicia por Alexis”, “Ni una más”, fueron algunas de las consignas de las manifestantes.

Después de dos horas, se trasladaron al Ayuntamiento de Cancún, donde realizaron más pintas y rompieron vidrios.

La Fiscalía General del Estado informó la mañana de este lunes que inició la carpeta de investigación 11/6/2020 por el delito de feminicidio en agravio de la víctima, “misma que fue localizada sin vida y con claras huellas de violencia en la calle Monte Pandera del Fraccionamiento Vista Real de la Supermanzana 252 del municipio de Benito Juárez”.

“Ya se analizan todas las cámaras de seguridad públicas y privadas para identificar al o los probables participantes en este acto delictivo y se ponen en operación diversos equipos tecnológicos de localización y rastreo”, informó la dependencia.

De acuerdo con datos de la FGE, en lo que va del año, en Quintana Roo se han registrado 12 feminicidios, de los cuales nueve han sido resueltos.

“Por este delito 12 personas han sido detenidas y procesados penalmente”, informó el área de comunicación social de la Fiscalía.

El Gobernador Carlos Joaquín González se comprometió, a través de un mensaje en redes sociales, a que no habrá impunidad.

“Desde el primer momento y hasta las últimas consecuencias trabajamos con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para dar con el o los responsables de feminicidios. Acompañamos en su dolor a los familiares y amigos de la joven Bianca Alejandrina y enfocaremos todos nuestros esfuerzos para que este crimen no quede impune. No pararemos hasta hacer valer la ley y que no haya impunidad para los feminicidas.

“En mi gobierno logramos que el delito de feminicidio fuera reconocido por primera vez en la entidad, con lo que se creó la Fiscalía de la Mujer para castigar con todo el peso de la ley y las mayores condenas a quienes atentan contra la vida de las mujeres. #NoEstánSolas #JuntosSaldremosAdelante”, escribió.

En las manifestaciones hicieron presencia familiares de víctimas de desaparición, como la madre de Diana García Rivera, de 20 años, de quien se desconoce su paradero desde febrero pasado.

O los familiares de Viviana Astudillo, quien se encuentra desaparecida desde hace tres años.