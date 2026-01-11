Derrapa motociclista en bulevar World Trade Center y resulta lesionado

El joven fue trasladado al IMSS tras perder control al pasar reductor; Tránsito aseguró la motocicleta

Tras la valoración inicial, el motociclista fue trasladado al Hospital General de Zona Número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Tras la valoración inicial, el motociclista fue trasladado al Hospital General de Zona Número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un motociclista resultó lesionado tras derrapar la mañana de este sábado mientras circulaba por el bulevar World Trade Center, en esta frontera, lo que movilizó a corporaciones de auxilio y vialidad.

El accidente fue reportado al Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C-5) mediante varias llamadas, en las que se alertó sobre una persona lesionada por un hecho vial en ese sector de la ciudad.

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, adscritos a la subestación número cinco, fueron enviados al sitio y localizaron a un hombre de aproximadamente 23 años, recostado a un costado de la banqueta.

Minutos después arribó una ambulancia de la corporación, cuyos Técnicos en Urgencias Médicas brindaron los primeros auxilios al lesionado y procedieron a estabilizarlo en el lugar.

Tras la valoración inicial, el motociclista fue trasladado al Hospital General de Zona Número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con la información recabada, el joven conducía una motocicleta Italika modelo 2023, sin placas de circulación, y circulaba de norte a sur cuando perdió el control al pasar un reductor de velocidad.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento del hecho, ordenaron el traslado de la motocicleta al corralón y dieron inicio al procedimiento correspondiente para el seguimiento del caso.