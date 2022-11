Derbez responde a declaraciones de Del Toro

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que la AMACC (Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas) pospusiera la edición 2023 de los premios Ariel por una crisis financiera, el director Guillermo del Toro saltó al rescate y se dijo dispuesto a cubrir parte de los gastos de la ceremonia con dinero de su propio bolsillo.

Sin embargo, lo que se robó la atención de los usuarios y que ha causado gran polémica en las redes sociales es un mensaje en el que respondió a los que critican el cine mexicano, pues aseguran que está monopolizado por el actor Omar Chaparro y la familia de Eugenio Derbez.

Del Toro pidió que más allá de criticar, comenzaran a consumir el trabajo de distintos realizadores nacionales que han dejado el nombre de México muy en alto alrededor del mundo: ‘Para todos lo que ‘Botean’ sobre la Academia y esas cosas: Ya chole con lo de lo de los Chaparro y los Derbez y esas retóricas vacías. Vean lo que hace Tatiana Hueso, Alejandra Márquez Abella, Lila Avilés, Fernanda Valadez, etc. Digo, para que se les note menos la plantilla’, escribió.

Aunque muchos tomaron estas palabras como una crítica directa al trabajo que ha hecho Eugenio y el propio Omar, es el protagonista de ‘No se aceptan devoluciones’ quien reaccionó a través de varios mensajes de texto que hizo llegar al programa ‘Despierta América’, donde aseguró que no le molestan estas declaraciones, incluso, aseguró que mantiene una muy buena amistad con el ganador del Oscar:

‘Tengo una muy buena amistad con Del Toro. Lo único que está diciendo es que nos dejen en paz a Omar y a mí; hay otros cineastas, que no solo es Derbez y Chaparro’.

Asimismo, destacó que no piensa entrar en la discusión que se ha generado en Internet y está convencido de que el director de ‘El laberinto del fauno’ no es una persona que se dedique a hablar mal de los demás: ‘Conociéndolo no es una persona que se dedique a haber mal de nadie. No vale la pena engancharse’, finalizó.

De esta manera, Derbez respaldó y salió en defensa de Del Toro, sin embargo quien no se ha pronunciado al respecto, hasta ahora, es Omar Chaparro, quien también salió a relucir en las redes.