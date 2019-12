Depresión puede llevar al suicidio

NUEVO LAREDO TAM.-Invierno y el otoño son las estaciones en que muchas personas se deprimen más, es decir se incrementan los episodios depresivos, donde la complicación más letal que se da son los intentos de suicidios y el suicidio mismo, en otros años esta problemática se daba en otras estaciones.

Lo anterior lo manifestó el doctor Isidro Caballero González, director del Centro Integral de Salud Mental (Cisame), ubicado en Privada Pedro Pérez Ibarra número 13 A Parque Industrial Los Dos Laredos, quien agregó que ahora las depresiones se incrementan en las estaciones antes señaladas.

“Ahora como que están cayendo en este periodo con la depresión, lo que significa que hay más trastornos de riesgo que promueven que aparezcan”, dijo.

Añadió que estos factores pueden ser la violencia doméstica y la inseguridad, así como la presencia de divorcios, abuso de drogas, alcoholismo, todos estos son factores que hacen que aparezca la depresión, que también alcanza a las mujeres embarazadas, ya que al momento de alumbrar se pueden deprimir.

Destacó que además la población en general está viviendo un estrés constante que da paso a la depresión y donde en muchas ocasiones el paciente no busca ayuda, no la detecta o no sabe que es lo que le está pasando, no habla se muestra callado.

Precisó que ya cuando los familiares se dan cuenta es cuando la persona ya está pensando en el intento de suicidio, que son instantes, segundos, minutos, horas o semanas, ya que un pacientes con depresión puede lograr suicidarse en ese momento, o lo puede planear para lograrlo más adelante.

Reveló que si hay en la familia hay conocimiento médico de esta enfermedad, rápidamente busquen ayuda y se evita que se presente un suicidio, aunque el estrés siempre estará presente en cada una de las personas, puede ser el estrés de inseguridad, el estrés laboral, estrés de vida y las deudas económicas.

“Sabemos que hay una tensión, una incertidumbre y una angustia constante en la población, todo eso genera tensión y estrés a todo mundo, y unos somos más vulnerables que otros más los factores de riesgo, las personas que tengan un miembro de la familia con algún tipo de depresión aquí estamos para brindar ayuda”, subrayó.