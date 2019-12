Deportado 10 veces; desiste nuevo intento

Mientras, piensa en trabajar. Ya no volverá a intentar llegar a Estados Unidos. Espera con ansia la llegada de su esposa y dos hijos que se encuentran en el país norteamericano.

NUEVO LAREDO TAM.- Cruzó por vez primera hacia Estados Unidos, a la edad de 18 años, solamente trabajó algunos meses y fue deportado, después de estar detenido tres días.

Este día, después de estar detenido durante un año en una prisión en Oklahoma, Jorge Campuzano Torres, originario de Michoacán y quien cuenta con 26 años de edad, fue deportado por décima ocasión.

“La primera ocasión que crucé hacia Estados Unidos, fue en el 2011, y trabajé durante un año. Luego, fui detenido y encarcelado por tres días y me deportaron. Un año después lo intenté nuevamente. Sí lo logré, trabajé seis meses y me deportaron, en esta ocasión estuve preso por una semana”, añadió.

Así fueron las siguientes tres ocasiones: detenido y encerrado por semanas o meses, hasta la sexta ocasión en que estuvo preso cinco meses antes de ser deportado, indicó.

Así fue aumentando el tiempo de encierro después de ser detenido y antes de ser deportado, hasta esta última ocasión en que lo detuvieron saliendo del río. Estuvo un año en prisión y este viernes fue deportado por Nuevo Laredo.

“Siempre me respetaron mientras estuve preso, me alimentaron bien y ahora ya no pienso en intentarlo de nuevo, quiero levantar mi casa en Río Verde San Luis Potosí, de allá es mi esposa quien se quedó en Estados Unidos, ella trabaja allá y espera que le avise cuando se regresará a México”, comentó ilusionado.

Mientras, piensa en trabajar. Ya no volverá a intentar llegar a Estados Unidos, mientras su esposa trabaja en Estados Unidos y cuida de sus dos hijos: uno, de once y, otro, de cuatro años. Él trabajará duro levantando su casa. Los espera con ansia porque los quiere mucho, aseguró.

Después de tantas veces de cruzar y ser deportado, ahora que está ya muy fichado, no quiere intentarlo una vez más, ya tiene la experiencia, sabe trabajar y quiere vivir en paz en México, desde luego junto a su familia, solamente les quiere decir a quienes piensen en ir a Estados Unidos, “si quieren vivir esto inténtenlo, pero lo mejor sería que se prepararan y se queden a trabajar en México”, concluyó.