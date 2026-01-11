El Dólar
Denuncian agresión de Guardia Nacional contra albañil en Valles del Paraíso

Los uniformados traían pasamontañas, cubriéndose el rostro, para evitar ser identificados. #VallesDelParaíso #GuardiaNacional #PresuntaAgresión #HechoPoliciaco #SeguridadPública #DenunciaCiudadana #NuevoLaredo #DerechosHumanos #NotaPoliciaca #InvestigaciónEnCurso

Agencias

Nuevo Laredo, Tam .— Un albañil resultó lesionado al ser brutalmente golpeado por elementos de la Guardia Nacional la tarde de este sábado en la colonia Valles del Paraíso, cuando se encontraba en una zona de monte realizando sus necesidades fisiológicas.

De acuerdo con la denuncia; la víctima, Juan Raymundo Vázquez González, de 34 años, se encontraba laborando en una obra en construcción y se había retirado momentáneamente del lugar de trabajo, cuando observó la llegada de unidades oficiales que patrullaban el área.

“Pedí permiso para ir al baño, pues para ir a hacer mis necesidades y pues ya pues perdí contacto con los compañeros y me fui al monte y ya cuando yo quise retirarme ya llegaron los de la Guardia Nacional en las patrullas de la Guardia Estatal” denuncio Juan Raymundo.

El albañil fue interceptado por los elementos de la Guardia Nacional, quienes sin mediar mayor explicación lo sometieron a una revisión y posteriormente lo agredieron físicamente. Los uniformados traían pasamontañas, cubriéndose el rostro, para evitar ser identificados.

“Me quitaron mis pertenencias, me trasculcaron todo, se llevaron mis cosas y me empezaron a golpear con sus pistolas largas, esas grandes que tienen, en los brazos. Me empezaron a golpear en el pecho y me pegaron con la pistola esa en la nariz y pues como perdí un poco la conciencia, pues ya no vi para dónde agarraron (al huir)” narro la víctima.

Indicó que los elementos vestían uniformes verdes con insignias de la Guardia Nacional, aunque se desplazaban en unidades identificadas como estatales, y que llevaban el rostro cubierto, lo que impidió su identificación.

Tras varios minutos, el hombre logró ponerse de pie y salir del monte, donde pidió auxilio a personas que se encontraban en las inmediaciones, quienes lo trasladaron a un hospital para su atención, donde permanece internado bajo observación médica.

