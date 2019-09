Denuncia Zabaleta censura en Guadalajara

CIUDAD DE MÉXICO.-Susana Zabaleta, una de las participantes en la obra Los Mandamientos de una Mujer Chingona junto a Adela Micha y Rebecca de Alba, denunció ayer en redes sociales que en Guadalajara fue censurado el título de su puesta en escena.

Con la foto de un anuncio espectacular en calles tapatías, la cantante, actriz y conductora posteó su indignación ante este hecho que afecta a la obra, a presentarse el 19 de octubre en el Teatro Diana.

“CENSURA en pleno 2019. Es increíble que esto ocurra, siendo que existe un diccionario como @ElChingonario y medios de comunicación mencionando nuestro show con todas sus letras. #UnaMujerChingona nunca se queda callada”, compartió en redes.

Los Mandamientos… se ha estado promoviendo en la ciudad a través de espectaculares y anuncios impresos en camiones de transporte público, así como vallas y quioscos.

Una fuente allegada a la producción confirmó que la decisión de tapar la palabra no surgió del Ayuntamiento de Guadalajara, sino del proveedor del espectacular, Westmedia.

“El proveedor no se quiso meter en broncas. Pensó que podría meterse en asuntos delicados con el Ayuntamiento por estar en una zona residencial y decidió censurarlo, nada que ver el Ayuntamiento ni el teatro”, explicó la fuente.

Iván Varela, encargado de atención a medios del Ayuntamiento de Guadalajara, confirmó que esta instancia no tuvo nada que ver con dicha acción.

“El Ayuntamiento no tiene la facultad de censurar una cuestión de ese tipo, en principio no creo, eso más bien lo hace la Secretaría de Gobernación, del Gobierno federal, porque los ayuntamientos no tenemos esa facultad de censurar una propiedad intelectual”, comentó Varela.