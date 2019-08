Denuncia Trump que tropas chinas avanzan hacia Hong Kong

WASHINGTON.- En medio de la escalada de la crisis que vive Hong Kong a causa de las protestas antigubernamentales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció hoy que el gobierno chino está movilizando tropas en la frontera entre China continental y la región semiautónoma.

Nuestros servicios de inteligencia han informado que el gobierno chino está movilizando tropas en la frontera con Hong Kong. Todos deberían estar en calma y a salvo”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

🚨BREAKING: as protestors disrupt flights at #HongKong’s airport for a second day in a row causing cancellation of ALL check-ins, #China is amassing military troops just across the border from Hong Kong.😳

pic.twitter.com/7cXAdKYwmS

— Dr. Dena Grayson (@DrDenaGrayson) August 13, 2019