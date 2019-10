Denuncia Campomanes agresión de Islas en bar

CIUDAD DE MÉXICO.-La actriz Fabiola Campomanes denunció haber sido víctima de violencia por parte de su ex pareja, Jonathan Islas.

A través de Instagram, la actriz detalló que levantó una denuncia por los hechos que comenzaron en un bar.

“Decidí terminar mi relación. Después fui a una fiesta de unos amigos a la que él (Islas) no fue invitado. Llegó ahí, en estado de ebriedad y lo primero que hizo al verme fue agredirme, no solamente me empezó a agredir a mí, también a la gente que estaba a mi alrededor, no solamente hombres, sino mujeres”, describió Campomanes.

La actriz aseguró que tiene pruebas de todas las agresiones, y que decidió retirarse para evitar mayores problemas en el lugar.

“Decidí tomar un taxi de la calle, los taxistas se dieron cuenta de todo y él se me subió al taxi. Salí de ese carro y corrí al taxi que estaba más adelante y se me volvió a subir.

“Vinimos hacia mi casa, él me dijo que se iba a su casa también. Incluso el taxista se dio cuenta de las agresiones verbales. Entré a mi casa y segundos después él entró, le pedí que se fuera y no lo hizo, de nuevo me agredió verbal y físicamente, me empujó”, reveló.

La actriz dijo temer que Islas la golpeara, además de vergüenza por enfrentar una situación así y sobre todo, haberse involucrado sentimentalmente con alguien de quien ya le habían advertido que podía comportarse de esa manera.

“Subí a mi cuarto, me hice la dormida y él se quedó abajo, bebiendo. Después subió y se acostó en mi cama. A las 8:00 de la mañana me desperté a bañarme, a sacar a mi perro, desayunar.

“Yo tenía una cita a las 10:30 horas, a las 10:15 decidí despertarlo y pedirle que se fuera de mi casa porque no quería que mi jefe lo encontrara, porque él y yo ya no andábamos. Se despertó más alterado, más violento, empezó a sacar las cosas de mis cajones, las empezó a aventar, se puso más violento y me salí corriendo de mi casa”, detalló.

Campomanes agregó que mientras se encontraba en su cita, le mandaron mensajes sobre lo que Islas decía de ella en redes sociales, además de que después volvió a recibir una amenaza.