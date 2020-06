Demandará Galilea por falso desnudo y extorsión

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz y conductora Galilea Montijo reveló un intento de extorsión por parte de un desconocido, quien aparentemente la amenazó con exponer imágenes en las que aparece desnuda, las cuales según le tomaron cuando tenía 18 años.

“Quiero hacerles un comentario, que me lo han hecho llegar a través de la agencia, la cual me representa. Hay un tipo que está mandando unas imágenes mías donde claramente se ve un photoshop, donde claramente él quiere dinero, porque supuestamente son unas fotografías que me tomaron cuando yo supuestamente tenía 18 años”, señaló Montijo en el programa que actualmente conduce.

“Quiero decirle a este señor que a los 18 años yo ya estaba en la Ciudad de México, entonces quiere decir: ¿que le tomó fotografías a una menor de edad desnuda? No puedo enseñar completamente las fotografías porque claramente se ve el cuerpo de otra señora, donde incluso se le ve la cesárea, la cicatriz de una cesárea”.

Una de las dos imágenes que se presentaron en el show presuntamente es del rostro de la celebridad de cuando era joven, la cual, según ella, fue retocada erróneamente para mostrar un lunar a un lado de su mejilla izquierda, el cual en realidad tiene en su cuello, mientras que en otra imagen su brazo aparentemente se ve más grueso de como ella lo tiene en la vida real.

“Me pone muy triste que, a pesar de que este mundo está vuelto loco, exista gente que todavía tenga esta maldad y que lo esté haciendo por dinero. Este señor dice que tiene muchísimo material, y que tiene juntas con revistas, entonces estaba esperando mi respuesta para yo comprarlas o si no se las vendía a las revistas”, añadió.

“Yo solamente le quiero decir a las revistas que si quieren comprarlas, pues están comprando un material completamente falso. Y en estos momentos ya estoy tomando acción legal, por supuesto, y pues sí nos iríamos a juicio, y yo tengo cómo comprobar (que es falso). Físicamente se le ve (en las fotos) una cesárea, y yo acabo de tener a mi bebé hace ocho años”.

La estrella aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a su presunto extorsionador para decirle que no está dispuesta a prestarse a este tipo de perturbaciones, e invitó a los editores de las presuntas revistas con las que el hombre tiene pactados sus encuentros a que revisen el material y lo comparen con imágenes antiguas de ella.

“Lo digo aquí porque aquí es mi casa, aquí siempre he dicho la verdad, aquí siempre he dicho las cosas, y las digo con todo el cariño y con todo el corazón. Es tristísimo, yo no entro en chantajes de absolutamente nadie, y no lo voy a permitir, y menos en esta época en la que las mujeres hemos tomado el control, el control de muchísimas cosas, por supuesto, y que nos ha costado tantos años pelear por nuestros derechos”, finalizó.