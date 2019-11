Demandan famosos justicia en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Artistas mexicanos como Laisha Wilkins, Daniel Habif y Claudia Lizaldi han expresado en redes sociales su descontento por la forma en la que el Gobierno actual ha lidiado con la violencia y la seguridad social, a raíz de los reportes del asesinato de nueve integrantes de la familia LeBarón.

“¡OTRA VEZ! (El Presidente Andrés Manuel López Obrador) Dijo que la masacre es culpa de (Felipe) Calderón, no sorprende que lo diga, sorprende que hay quienes le crean”, escribió Habif en su cuenta de Twitter.

“Perder a tu familia completa, acribillada de forma inhumana y que la máxima autoridad del país, diga: ‘Hay que ver qué fue lo que realmente pasó’, es inaceptable”.

Luego de que el político Pedro Carrizales “El Mijis” señalara que la culpa respecto a la violencia no se le podía adjudicar en su totalidad al Presidente López Obrador sino a los gobernantes de cada estado, Wilkins le respondió que es necesario despertar la conciencia del Presidente para que se logre un cambio.

“Del 2015 a la fecha se han cometido 112 mil 470 homicidios dolosos investigados por las fiscalías locales. Dejen de lado el argumento de que el Presidente culpa a alguien y por eso lo culpan a él. Eso no resuelve. Yo no lo digo para defenderlo, sino porque quiero un mejor País”, escribió “El Mijis”.

“Sí, de hecho 29 mil 629 de esos homicidios han sido durante el sexenio de quien prometió no habría ninguno a partir de primero de diciembre, y aún no cumple el año. @mijisoficial, si quieres un País mejor, despierta al Presidente, sigue dormido”, contestó la actriz.

Tanto Lizaldi como el actor Irineo Álvarez expresaron lo mal que les dejan los actos impunes en México, y sumaron sus condolencias por la muerte de los integrantes de la familia LeBarón.

“Los actos de la familia #LeBaron me han dejado mudo. Sólo veo a las víctimas, nadie habla de quien fue. Decir grupo armado y terrorismo es plural. ¡Para que algo así suceda es una cadena de complicidad asquerosa!”, expresó Álvarez.

“Yo no sé, nunca entenderé quién gana en el todos contra todos (en) México, este hermoso País lleno de gente buena, una odiando a la otra, políticos que no hacen su trabajo, ni éste, ni el otro, palabras que no logran más que poner todo en un peor lugar, ésta es una noche muy triste”, escribió Lizaldi.

Defensa.

Sí, de hecho 29mil 629 de esos homicidios han sido durante el sexenio de quien prometió no habría ninguno a partir de 1ero de diciembre, y aún no cumple el año. @mijisoficial, si quieres un país mejor despierta al presidente, sigue dormido.

*Total no contestaste.😎✌🏻 https://t.co/MJ2TdpMPT5 — Lai (@laishawilkins) November 5, 2019

Los actos de la familia #LeBaron me han dejado mudo. Solo veo a las victimas, nadie habla de quien fue, decir gpo armado y terrorismo es plural. Para q algo así suceda es una cadena de complicidad asquerosa!! — Irineo Alvarez (@irineoalvarez) November 5, 2019

¡OTRA VEZ! dijo que la masacre es culpa de Calderón, no sorprende que lo diga, sorprende que hay quienes le crean. Perder a tu familia completa, acribillada de forma inhumana y que la máxima autoridad del país, diga: “Hay que ver qué fue lo que realmente pasó” es inaceptable. — DANIEL HABIF (@DanielHabif) November 5, 2019