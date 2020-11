Demandan a Netflix por ‘Selena: The Series’

CIUDAD DE MÉXICO.- El productor Moctesuma Esparza demandó a Netflix y al padre de Selena, Abraham Quintanilla, por excluirlo al momento de producir Selena: The Series.

Esparza acusa a Quintanilla de romper el trato que firmaron, en 1995, en el que le concedía los derechos de la vida de la Reina del Tex-Mex.

De acuerdo con los documentos obtenidos por el portal TMZ, el acuerdo entre el productor y el progenitor de la cantante incluía la realización de una película y cualquier otra versión audiovisual.

Según Esparza, estuvo involucrado en Selena, la cinta protagonizada por Jennifer Lopez, y, a raíz de su éxito, tuvo conversaciones con Quintanilla para realizar una serie de televisión o una secuela.

El realizador también demandó a Suzette, la hermana de la intérprete de “Como la Flor”, pues sostiene que se reunió con ella y con Abraham para platicar sobre un proyecto relacionado con Selena.

Reconoció que le sorprendió enterarse que Netflix produciría Selena: The Series, basada en la vida de la desaparecida artistas y que será protagonizada por Christian Serratos.

La querella, de 1 millón de dólares, es contra los Quintanilla por romper el contrato y contra Netflix por ignorar el acuerdo y producir el show que estrenará el 4 de diciembre.

