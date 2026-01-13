Demanda senador Mark Kelly al Pentágono por presuntas represalias constitucionales

El senador demócrata Mark Kelly en conferencia de prensa en el Capitolio en Washington el 1 de diciembre del 2025. (AP foto/J. Scott Applewhite)

El senador demócrata Mark Kelly en conferencia de prensa en el Capitolio en Washington el 1 de diciembre del 2025. (AP foto/J. Scott Applewhite)

WASHINGTON.- El senador demócrata Mark Kelly interpuso el lunes una demanda contra el Pentágono por los intentos de castigarlo por publicar un video en el que llama a las fuerzas armadas a no acatar órdenes ilegales, argumentando que el gobierno del presidente Donald Trump pisoteó sus derechos constitucionales a la libertad de expresión.

Kelly, un expiloto de la Marina que representa a Arizona, busca bloquear la amonestación que le impuso el secretario de Defensa Pete Hegseth la semana pasada. Hegseth anunció el 5 de enero que censuró a Kelly por participar en un video que instaba a los miembros de las fuerzas armadas a no acatar órdenes ilegales.

Hegseth afirmó que la censura —una carta formal con pocas consecuencias prácticas— era “un paso necesario en el proceso” para iniciar procedimientos que podrían resultar en una degradación del rango de capitán de Kelly y una subsecuente reducción en su pensión.

Kelly solicitó al tribunal federal en Washington, D.C., que dictamine que la carta de censura, los procedimientos sobre su rango y cualquier otro castigo en su contra son “ilegales e inconstitucionales”.

“La Primera Enmienda prohíbe al gobierno y a sus funcionarios castigar la expresión desfavorecida o tomar represalias contra el discurso protegido”, afirma la demanda. “Esa prohibición se aplica con particular fuerza a los legisladores que hablan sobre asuntos de políticas públicas”.

El caso fue asignado al juez federal Richard Leon, quien fue nominado para el cargo por el presidente George W. Bush, un republicano.

Es inusual, e incluso impactante, que un senador federal emprenda acciones legales contra el secretario de Defensa, pero representa el más reciente esfuerzo de los miembros del Congreso por rechazar lo que consideran como una rama ejecutiva fuera de control.

La censura se originó por la participación de Kelly en un video dado a conocer en noviembre pasado en el que aparece acompañado de otros cinco legisladores demócratas —todos veteranos de las fuerzas armadas y la comunidad de inteligencia— que instaban a los miembros de las fuerzas armadas a defender la Constitución e ignorar las órdenes militares del gobierno federal que fueran ilegales.

El video de 90 segundos se publicó por primera vez en una cuenta de redes sociales perteneciente a la senadora Elissa Slotkin. Los representantes Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander y Chrissy Houlahan también aparecieron en el video.

Días después, Trump acusó a los legisladores de sedición “castigable con la muerte” en una publicación en redes sociales.

Kelly y los demás legisladores no se han retractado del video, el cual se publicó después de que el Pentágono comenzó a atacar barcos sospechosos de contrabandear drogas en las aguas cercanas a Venezuela. Los ataques han cobrado al menos 115 vidas hasta el momento.

El Pentágono abrió una investigación sobre Kelly a finales de noviembre, citando una ley federal que permite que los miembros retirados del servicio militar sean llamados de nuevo a servicio activo por órdenes del secretario de Defensa para un posible consejo de guerra u otro castigo.

Aunque los seis legisladores sirvieron en el ejército o la comunidad de inteligencia, Hegseth dijo que Kelly era el único bajo investigación porque es el único que se retiró formalmente del ejército y aún está bajo jurisdicción del Pentágono.

La demanda nombra a Hegseth, el Departamento de Defensa, el secretario de la Marina John Phelan y a la Marina. El Pentágono señaló en un comunicado que estaba al tanto de la demanda, pero “como cuestión de política, el departamento no comenta sobre litigios en curso”.

Kelly declaró el lunes en un comunicado que está “defendiendo los derechos de los mismos estadounidenses que lucharon para defender nuestras libertades”. Acusó a Hegseth de intentar suprimir la disidencia amenazando a los veteranos militares con privarlos de su rango y salario.

“Así no funcionan las cosas en Estados Unidos, y no lo toleraré”, indicó Kelly.