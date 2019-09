Delantero del Barcelona lanza línea de ropa

CIUDAD DE MÉXICO.- Lionel Messi, delantero del Barcelona, presentó su marca de ropa, que incluye prendas como playeras, chamarras y pantalones.

El astro argentino compartió en su cuenta de Instagram fotografías de la presentación en la tienda de lujo Sana Eulalia, de la capital catalana.

“Fue un placer estar en el lanzamiento de mi marca de ropa”, escribió el ’10’ de la selección argentina.

Los productos de The Messi Store también pueden comprarse a través de la tienda en línea.