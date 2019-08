Dejan incendios forestales 6,000 hectáreas afectadas

CIUDAD DE MÉXICO.- El impacto que ha generado la falta de lluvias y la temperatura ha sido importante para la agricultura y la ganadería en donde se registran graves daños, reconoció Pedro Granados Ramírez al destacar que a la fecha, también se registran 31 incendios forestales.

“El año pasado se registraron en esta temporada 19 incendios forestales en los cuales se perdieron 3, 200 hectáreas de bosques bajos, pero en esta temporada ya se registran daños en alrededor de 6 mil hectáreas”, indicó.

El Coordinador Estatal de Protección Civil en Tamaulipas señaló lo anterior al agregar que la alta temperatura y la falta de lluvias ha favorecido la aparición de incendios forestales que en su mayor parte han estado localizados en Jaumave, Tula, Bustamante, algo de Palmillas, Llera, Victoria, Casas y Soto la Marina.

Por el momento, dijo que no se tienen reportes de lluvias y adelantó que aunque l canícula terminó, aún se continuarán registrando las altas temperaturas.

“Comenzaremos a sentir un cambio de unos dos o tres grados en cuando menos un mes, para mediados de septiembre se comenzará a notar un cambio en la temperatura, indicó,

El funcionaría estatal señaló que por ahora, la sequía y la falta de lluvias ha generado un grave impacto en la parte norte de Veracruz, en la parte noroeste de San Luis Potosí y la parte sur de Tamaulipas.

No tenemos reporte de lluvias en los siguientes 10 días, puede haber chubascos pero no lluvias generalizadas. De los 13 ciclones pronosticados para el Golfo de México, Atlántico y Mar Caribe solo se han materializado dos, faltan muchos y no sabemos si van a impactar territorio nacional y a Tamaulipas, apuntó.

“Este tipo de afectaciones se resienten más en los municipios de los dos Morelos, Mante, Ocampo, Xico, Casas, Llera, González, Altamira en donde la sequía ha generado importantes estragos”, comentó.