DeGrom guía a Rangers a triunfo 8-3 sobre Mets en su regreso a Citi Field

Jacob deGrom, de los Rangers de Texas, hace un lanzamiento ante los Mets de Nueva York, el viernes 12 de septiembre de 2025 (AP Foto/Adam Hunger)

NUEVA YORK (AP) — Jacob deGrom recibió como obsequio una ventaja de seis carreras antes de realizar un solo lanzamiento en su regreso al Citi Field, y los Rangers de Texas vencieron el viernes 8-4 a los Mets de Nueva York, metidos en su tercera racha de siete derrotas consecutivas este año.

DeGrom (12-7), ganador del premio Cy Young en dos ocasiones cuando lanzaba para los Mets de 2014 a 2022, permitió tres carreras y cuatro hits en siete entradas. Retiró a sus últimos 15 rivales.

Texas ha ganado 15 de 19 duelos y cinco seguidos, a pesar de la ausencia de Corey Seager, Marcus Semien, Evan Carter y el cubano Adolis García debido a lesiones. Los Rangers comenzaron la noche a dos juegos de Houston y Seattle en la División Oeste de la Liga Americana y a dos de los Astros y los Marineros en la lucha por el último comodín.

Nueva York, que comenzó su última serie de juegos en casa, ha perdido siete compromisos consecutivos tres veces en una temporada por primera vez desde 1980, lo que provocó repetidos abucheos. La ventaja de los Mets en el concurso por el último comodín de la Nacional era de un juego y medio al iniciar la noche.

Jonah Tong (1-2) consiguió apenas dos outs en su tercera apertura en las Grandes Ligas. El derecho de 22 años otorgó tres bases por bolas, todas con cambios de velocidad, y permitió seis carreras y cuatro hits en un brutal primer inning que duró 22 minutos.

Josh Jung y el mexicano Alejandro Osuna conectaron sencillos impulsores, Cody Freeman bateó un sencillo de dos carreras y Michael Helman logró un doble de dos anotaciones.

La salida de Tong fue la más corta para un abridor de los Mets desde que David Peterson sacó un out el 14 de septiembre de 2022.

Nueva York se acercó en el tercero con un jonrón del venezolano Francisco Álvarez y elevados de sacrificio del dominicano Juan Soto y Pete Alonso, pero el emergente Dylan Moore conectó un jonrón de dos carreras en el séptimo ante el quiqueyano Gregory Soto.

Por los Rangers, los mexicanos Rowdy Téllez de 1-0, Osuna de 5-1 con una anotada y una producida.

Por los Mets, el boricua Francisco Lindor de 4-1 con una anotada. Los dominicanos Soto de 3-0 con una remolcada, Ronny Mauricio de 1-0. El venezolano Álvarez de 3-2 con una anotada y una remolcada.