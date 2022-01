Definirán el 31 de enero si se regresa a clases presenciales 

NUEVO LAREDO, TAM. -Será el comité, a nivel estatal, el que determine cuándo se regresa a clases presenciales.

Para ello se reunirán el día 31 de enero y ahí tomarán la decisión de lo que es mejor para la educación, si se mantienen en clases virtuales o retornan a presenciales, dijo Aurelio Uvalle Gallardo, jefe del sector educativo en la ciudad.

“Sabemos también de las bajas temperaturas que se han presentado, no hay que olvidar que ahora que estamos en clases virtuales y se presentan temperaturas entre los 1 a 5 grados centígrados, habrá padres de familia que por diversas circunstancias decidan que sus hijos no tomarán las clases, no habrá problema, aunque los maestros estarán haciendo lo suyo a través del internet”, añadió Uvalle Gallardo.

Hay que mantener los cuidados preventivos, ninguna medida es exagerada para cuidar la salud, es necesario que todos mantengan el uso del cubre bocas, gel antibacterial y lavado constante de manos, indicó.

Uvalle Gallardo, reconoció que no es lo mismo la educación virtual que la presencial, por ello ante cualquier duda los menores deben preguntarles a sus maestros para disipar cualquiera de ellas.

FOTOS SALVADOR GONZALEZ.

Hasta el 31 de enero determinan cuando se retorna a presenciales.