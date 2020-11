Decenas de conductores son regresados hacia EU

Muchos visitantes que vienen de Laredo, Texas, no cumplen con las restricciones sanitarias por la pandemia, y son regresados, ocasionando mucha molestia en ellos

NUEVO LAREDO, TAM.- Durante este sábado, en el filtro sanitario instalado en la calle Bravo, personas de COEPRIS, Protección Civil y Policía verificaron que conductores cumplieran con las restricciones.

No obstante la difusión que se ha dado a las medidas que deben de cumplir para ingresar al país, decenas de conductores fueron retornados hacia el vecino país, por no cumplir con la disposiciones.

Uno de los elementos del filtro, comentó que el movimiento es incesante en el filtro sanitario, pero igualmente hay muchos conductores que no cumplen con las restricciones y son regresados, ocasionando mucha molestia en ellos.

Viajar hacia esta ciudad por motivos verdaderamente esenciales, cumplir con el Hoy no circula, no viajar mas de dos personas en un vehículo, no transportar a menores de edad y adultos mayores, son las restricciones que deben de cumplir.

Entonces ante el incumplimiento de alguna o varias de esta disposiciones, los conductores son regresados hacia Estados Unidos, aun cuando dicha disposición causa enojo, todos la cumplen.