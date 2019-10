Debuta en la escena musical el heredero de Gloria Trevi

CIUDAD DE MÉXICO.- Ángel Gabriel es el nombre artístico del hijo mayor de Gloria Trevi, quien presentó Si te encuentro sola, el primer tema de lo que será su carrera como cantante.

El primogénito de la intérprete regiomontana cuenta con 17 años y muchos deseos de ganarse un sitio propio en las preferencias del público, lejano al que ocupa su madre, y por ello empezó por tomar importantes decisiones: “Quiero crear mi propio camino, por eso preferí no usar el apellido Trevi en mi nombre artístico”.

Será en los próximos días cuando el tema musical se pueda escuchar en la radio y esté disponible en las diferentes plataformas de descargas musicales. Al respecto dijo:

“Estoy súper feliz, emocionado, espero tener el apoyo de la gente, que les guste la canción, sale el 21 de octubre con un ritmo que tiene influencias de cumbia hasta elementos electrónicos, de rap y de reggaetón, la verdad es que no me quiero encasillar en un solo género, a mí me gusta mezclar y crear cosas nuevas y frescas”, compartió el joven intérprete.

Ángel habló de cómo es su mamá como “coach” musical, así como de la sensación que le genera el verla en escenarios en los que actúa ante miles de personas.

“Como ‘coach’ y como madre es increíble, siempre me da consejos y me dice cómo hacer las cosas; la verdad no puedo estar más agradecido. Me dice cómo cantar y transmitir energía a la gente, también aportó ideas a la producción, los dos dimos nuestras opiniones, a mí me gustaron mucho los arreglos que tiene el tema, desde el principio hay un piano ahí, en el coro, que fue tocado por César Benítez, un genio en el piano, todo fue idea de mi mamá”, añadió.

Dijo que Si te encuentro sola es el inicio de un proyecto en el que ha trabajado mucho los últimos años y para el que se ha preparado desde su niñez, aunque no sabe exactamente en qué momento decidió que la música era lo suyo.

“No hubo un momento exacto en el que haya dicho esto es lo que quiero hacer, fue como gradual, yo empecé a los cuatro años a tocar el violín; luego, a los seis, me metieron a clases de piano, y desde entonces no he dejado de tocarlo.

“También estoy en clases de guitarra, me encanta la música, cada vez que me meto al estudio a grabar o a producir me divierto y me siento feliz, espero esto haga también felices a los demás”.

Por último, compartió además que disfruta enormemente ver tras bambalinas cantar a su mamá en alguno de los escenarios que ella ha pisado tanto a nivel nacional como internacional.

“Para mí es algo increíble verla en concierto y observar cómo la gente canta sus canciones y la emoción que transmite a su público. No me da miedo pero sí da un poco de nervios y me emociono cada vez que la veo hacer eso, me imagino a mí haciendo lo mismo y pues más me emociono”.