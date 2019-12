Debilitan Rusia y EUA las negociaciones climáticas

CIUDAD DE MÉXICO.- Estados Unidos y Rusia comparten más que la capacidad de organizar elecciones y liderar la producción de petróleo y gas, ya que también ambos quieren debilitar nuevamente las negociaciones en temas sobre el cambio climático, declararon ambientalistas en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25).

La Red de Acción Climática (CAN, por sus siglas en inglés), decidió otorgar a estos dos países el premio “Fósil del Día” que se entrega al término de los trabajos diarios de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) a los países que destacan por bloquear las negociaciones.

Estados Unidos obtuvo el Fósil por oponerse a que el dinero llegue a las comunidades vulnerables a través del Mecanismo Internacional de Varsovia (WIM, por sus siglas en inglés), el cual se enfoca en hacer frente a los impactos del cambio climático.

Los premios “Fósil del Día” se presentaron por primera vez en las conversaciones sobre el clima en 1999, en Bonn, iniciadas por el Foro de ONG alemanas. Durante las negociaciones de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, los miembros de la Red de Acción Climática votan por los países que se considera, han hecho todo lo posible para bloquear el progreso en las negociaciones en los últimos días de conversaciones.

Rusia comparte el premio Fósil por tratar de eliminar los derechos humanos de las negociaciones de pérdidas y daños.

“No se puede revocar el derecho de las personas a la vida, a un hogar y a la educación de un solo golpe”, advirtió CAN. “Si no entiende cómo se relacionan el género, los derechos humanos y el clima ¿Rusia debería ser parte de esta negociación?”, se preguntó el comité organizador.

Los derechos humanos básicos están en riesgo cuando los impactos del clima avanzan más rápido de lo que es posible adaptarse. “Si Rusia prestara más atención sabría que las mujeres y los niños son los más afectados después de un desastre”.

La Red de Acción Climática otorgó una mención especial a Japón y a Australia, países que están mostrando un corazón extremadamente duro hacia los países en desarrollo vulnerables que necesitan desesperadamente su apoyo, también conocido como financiamiento acordado hace seis años.

CAN pidió a esos países no buscar razones ridículas para no proporcionar ese apoyo escudándose en un seguro irrelevante para las personas pobres, que además, quieren que ellos paguen las primas para cubrir el daño climático que no causaron.

La Red de Acción Climática es una red global de más de mil 300 organizaciones no gubernamentales (ONG) en más de 120 países que trabajan para promover la acción gubernamental e individual para limitar el cambio climático inducido por el ser humano a niveles ecológicamente sostenibles

Por otra parte, la Red decidió otorgar el “Rayo del Día” a algunos países que considera dieron alguna esperanza en las negociaciones como México, Canadá, Colombia, Vanuatu, Nueva Zelanda, Australia, Noruega y Suiza.