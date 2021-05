Deben revisar su brazo a sobrevivientes de cáncer

NUEVO LAREDO, TAM.- Las mujeres que han sido mastectomizadas a causa del cáncer de mama, y que no han acudido al módulo de Razo Rosa para revisión del brazo linfático, se les exhorta que lo hagan en la medida de lo posible, antes de que sea demasiado tarde y pueden presentar algún tipo de complicación.

La doctora Bertha Estela Pérez Romero, presidenta fundadora de la Asociación Lazo Rosa, manifestó que el taller de linfedema está funcionando en el módulo que se ubica dentro de las instalaciones del Centro Oncológico a un lado del Centro de Salud Rector en la colonia La Fe.

“Tienen que acudir para que les hagamos la revisión del brazo, primeramente las mujeres tienen que agendar su cita llamando al 867-117-7676, para posteriormente se les hablará y se les dirá que día y a qué hora se deben presentar”, indicó.

Agregó que la revisión del brazo es una prevención de lo que es el linfedema, por ello es importante que les hagan la revisión, la cita es solamente una pacientes para evitar aglomeraciones y con todas las medidas de sanidad, para evitar cualquier riesgo.

Destacó que el llamado es para las señoras que ya están inscritas en Lazo Rosa, actualmente son alrededor de 100 mujeres a las que ya les han revisado el brazo, pero faltan por acudir alrededor de 80 mujeres, quienes al no acudir pueden tener problemas con su brazo.

La doctora mencionó que le preocupa la salud de las mujeres que no han ido a revisión, eso le preocupa mucho, porque desconoce la situación de quienes no han sido revisadas, ya que antes de la pandemia tenían contacto con ellas cada mes, y les llevaban su control.

Reveló que hay varias mujeres que en todo un año no las ha visto, por lo que no quisiera que ellas vayan a desarrollar el linfedema, ya que una vez que se desarrolla el linfedema, no queda más que hacer un control y brindar tratamiento, se mejoran unos meses y después lo vuelven a presentar.

“Por eso es muy importante evitarlo, prevenirlo que no se dejen, por eso las invito a que vayan por favor al módulo para su revisión y hacerles su control, espero que estas mujeres tomen conciencia y acudan con nosotros, porque nos importa que estén bien”, subrayó

Pérez Romero por último comentó que es de vital importancia que las mujeres se sigan revisando sus senos periódicamente, con la finalidad de que puedan descubrir o detectar algo anormal en ellos, sobre todo esas bolitas que de repente aparecen, de ser así que acudan de inmediato con su médico.