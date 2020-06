De Café Tacvba a Sting, piden apoyo para bosques

CIUDAD DE MÉXICO.- En una jornada de casi ocho horas, figuras como Sting, Café Tacvba y Jorge Drexler dieron voz a los bosques y selvas para pedir apoyo para salvar el ecosistema.

Como parte de la iniciativa SOS Rainforest LIVE, realizada para conseguir donaciones para la organización que preserva el medio ambiente, decenas de músicos se unieron a la transmisión a través de YouTube y TikTok.

“Si salvamos los bosques, salvamos el planeta”, aseguró Sting casi al inicio de la transmisión, que arrancó a las 14:00 horas.

El músico ofreció cuatro éxitos de The Police: “Every Little Thing She Does Is Magic” y “Every Breath You Take”, transmitidos al principio, y “Don’t Stand So Close To Me” y “Message In A Bottle” cinco horas después.

Pese a que predominaron las intervenciones en portugués de músicos brasileños, quienes apoyaron la conservación del Amazonas, grupos como Café Tacvba llevaron mensajes en español.

Cerca de las 17:30 horas, los tacvbos aparecieron en la presentación, cada uno desde su propia casa, para arrancar con “Déjate Caer”.

Un Rubén Albarrán descalzo, pero con la capucha de la sudadera puesta, bailaba al cantar, aunque cuando sus compañeros de alineación dejaron los instrumentos para su coreografía, se recostó en una hamaca que tiene en su sala.

Además de la sana distancia, Albarrán mostró creatividad, pues portó una careta hecha con un garrafón pequeño y cortado.

Entre “Trópico de Cáncer” y “Futuro”, el vocalista hizo un llamado a la conservación del ambiente.

“Ya experimentamos a nuestra clase política y empresarial, han perdido la razón, no se diga la ruta del corazón y nos tienen prisioneros en el subdesarrollo y al borde de nuestra propia extinción.

“Este sistema nos aniquila, ¡no a la minería, no a los transgénicos, no a la agroindustria, no a los megaproyectos carreteros!”, dijo el cantante en su intervención.

Por México también alzó la voz Maná, que entonó sus temas y pasó un clip de 1992, donde Fher llamaba a la urgencia de cuidar el planeta.

Antes, Aterciopelados había dedicado su tema “Soñemos un Bosque” a la transmisión, en la que piden “cuidemos, no talemos”.

Pese a que la transmisión llegó a tener pausas e incluso no se activaban oportunamente los micrófonos de las conductoras, presentes a través de sus computadoras, los mensajes de músicos como Jorge Drexler y Carlos Vives resonaron al presentar sus temas.

“Nuestra música es del cielo, del agua y de la tierra, nace de la gente y un territorio mágico que es el de la cumbia a un sistema de ciénagas y selvas donde nace la música más alegre del mundo. Ese territorio nos llama”, dijo Vives antes de cantar “Cumbiana”.

La transmisión cerró a las 21:50 con la esperanza de conseguir más donativos.