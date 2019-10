De 10 jóvenes, sólo 1 tiene hábito de leer

NUEVO LAREDO, TAM.- Se estima que en México, de 10 jóvenes, solamente uno practica el hábito de la lectura, por ello, es que a través de la conferencia “Libera tus Anclas” (permíteme contar mi historia) que el doctor David Dorantes impartió a los alumnos de primer semestre en Administración de la Facultad de Comercio y Ciencias Sociales de la UAT, ellos se motiven e inicien la ampliación de su acervo cultural a través de la lectura, acción que les abrirá diferentes oportunidades como profesionistas.

Fue a las 11:00 de la mañana, en la sala de conferencias de la UAT, el lugar en el que el conferencista y coach impartió esta plática lúdica a los estudiantes.

“Me hicieron una invitación los maestros de la Facultad de Comercio para impartir una conferencia a los alumnos de primer semestre que llevan la materia de lectura en particular. “Libera tus Anclas” es una conferencia que durante un año voy a estar impartiendo en diferentes partes de la república, ya lo hice en Parral, Chihuahua, en Monterrey y ahora me tocó aquí en Nuevo Laredo”, explicó.

Esta conferencia tuvo una duración de 50 minutos y fue interactiva, ya que en ella participaron 50 alumnos con la finalidad de que el aprendizaje que están viendo sea más fácil de manera lúdica.

David Dorantes consideró que la práctica de la lectura debería de partir como un hábito de recreación, que ayuda a la persona a despejarse del ambiente que en ocasiones lo atiborran y afectan en su desempeño.

“A veces hay problemas en corto y parecieran que no tienen solución, se pensaría no tengo lugares de esparcimiento, pero el esparcimiento debería empezar desde la lectura. Mi antiguo jefe, Jacobo Zabludovsky nos decía siempre sobre la importancia de la lectura, hasta para poder hablar correctamente, porque si no hablas correctamente, no has leído lo suficiente”, agregó.