Dan positivo de COVID 12 miembros de selección de Venezuela

No se identificó a uno solo de los infectados. La CONMEBOL no ha informado si el partido en el Estádio Mané Garrincha se llevará a cabo como estaba previsto o si se pospondrá ante el contagio de los futbolistas.

Los jugadores de la selección de Venezuela abandonan la cancha tras la derrota ante Bolivia en un duelo de la eliminatoria mundialista, el jueves 3 de junio de 2021 [Aizar Raldes/Pool via AP]

CARACAS.- Una docena de integrantes de la selección de Venezuela, entre futbolistas y miembros del cuerpo técnico, dio positivo de COVID-19 el sábado, un día antes de que el equipo dispute el partido inaugural de la Copa América frente al anfitrión Brasil.

La Secretaría de Salud del Distrito Federal, donde se encuentra Brasilia, la sede del encuentro dominical, informó en un comunicado que recibió de la CONMEBOL la información sobre las pruebas positivas.

“Todos están asintomáticos, aislados en habitaciones individuales y siguen bajo observación del equipo de la CONMEBOL y del Centro de Informaciones Estratégicas para la Vigilancia de la Salud (CIEVS), de la Secretaría de Salud”, informó el Ministerio.

La CONMEBOL no había respondido a una petición de comentarios por parte de The Associated Press.

El viernes por la noche, el organismo rector del fútbol en Sudamérica informó de un cambio en su reglamento, para permitir que las selecciones realicen cambios ilimitados en su plantilla de jugadores antes o durante la Copa América por casos de coronavirus. El límite anterior era de cinco modificaciones.

“Se podrá permitir la sustitución de Jugadores (sin limitaciones), incluidos en la Lista Definitiva de Jugadores, cuya prueba PCR realizada por la CONMEBOL arrojara un resultado positivo de Covid-19 y/o los que sean considerados como ‘contacto estrecho’ conforme a la legislación local y que como consecuencia de ello deban ser aislados”, reza el artículo modificado.

Las selecciones tendrán que presentar una solicitud para realizar los cambios, y los jugadores sustituidos no podrán reincorporarse a la presente edición de la Copa América.

El anuncio surgió poco después de que el capitán venezolano Tomás Rincón fue separado del equipo que viajó a Brasil para participar en la Copa América. La Federación Venezolana de Fútbol informó el viernes que el jugador permanecería en aislamiento preventivo en la capital venezolana tras presentar un cuadro viral.

Sin embargo, no se había confirmado en este caso una prueba positiva de COVID-19.

Un día antes, la Federación confirmó que los defensores Wilker Ángel y Rolf Feltscher, del Akhmat Grozny de Rusia y Würzburger Kickers, Alemania, quedaron excluidos de la lista de convocados publicada el jueves luego de “resultar positivos por COVID-19 en el último test”.