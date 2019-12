Dan ‘calor navideño’ a los abuelitos

NUEVO LAREDO, TAM.-Los 70 abuelitos que residen en la Casa Hogar del Adulto Mayor “Vida y Esperanza” no tienen familia, es por eso que en esta época navideña los adultos mayores disfrutan de las visitas y de las actividades que algunas iglesias, escuelas, instituciones o personas de buen corazón hacen para compartir con ellos.

Aimeé García Treviño, directora del lugar dijo que para esta temporada navideña la visita de personas particulares o de cualquier organización es bienvenida.

“Las personas que quieran llegar pueden hacerlo y compartir un rato con los abuelitos, gracias a Dios, tenemos casi todo el mes de diciembre lleno, tenemos agendadas muchas visitas de escuelas, organizaciones, iglesias y gente particular que quiere visitar a los ancianitos durante esta época”, aseguró.

Durante estos días, varios grupos llegaron a regalarles alegría, explicó la directora del centro, donde las personas de la tercera edad están viviendo el espíritu navideño.

“Actualmente tenemos 39 hombres y 31 mujeres mayores de 60 años que se encontraban en condiciones de abandono, es por ello, que las puertas de nuestro centro están abiertas los 365 días del año para quien nos quiera visitar, pero sobre todo darles un poquito de tiempo y cariño a estas personas que no tienen familia, queremos que no sea nada más diciembre cuando nos visiten, si no todo el año, no es necesario que les traigan nada, el Sistema DIF siempre está atento de sus necesidades , si quiere traer algo es como un plus, pero no tienen que hacerlo, con su simple presencia es suficiente”, subrayó.

Mencionó que la mayor parte de los ancianos que viven en el asilo son personas que estaban en las calles, abandonados y no tienen familia: pero siempre hay personas bondadosas que acuden a visitarlos durante el año.

La alegría de los abuelos es notable cuando las personas llegan a visitarlos “En esta temporada son muy visitados y la alegría que causa en ellos es inolvidable, ver como ríen y disfrutan de las actividades con gran satisfacción”.

García Treviño invitó a la población en general a acudir al asilo para convivir con los abuelitos, ya que los alegra ver caras diferentes, así como constatar la atención que se les brinda.

La Casa Hogar del Adulto Mayor Vida y Esperanza se ubica en la Privada Laguna del Norte 5330, Colonia Las Alamedas, y el teléfono es 867 714-3857. El horario de visita es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde.