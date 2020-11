Dan adelanto de ‘The Walking Dead’

CIUDAD DE MÉXICO.- Los seis episodios restantes -bonus- de la décima temporada de The Walking Dead comenzarán a transmitirse a partir del 28 de febrero de 2021, en Estados Unidos.

La cadena AMC anunció la fecha y además dio un breve sinopsis de la trama de estos capítulos, que estarán enfocados de manera individual a los personajes, con el objetivo de cumplir con mayor facilidad las restricciones en el rodaje debido a las medidas de seguridad contra la Covid-19.

A mediados de octubre, la serie inició la producción de estos episodios, luego de varios meses de parón debido a la pandemia, que además retrasó el estreno de la última parte de la tanda inicial de la temporada, completando así 16 en total.

Lo que será el episodio 17, “Home Sweet Home”, estará centrado en Maggie (Lauren Cohan), quien se reintegró a la serie, luego de varios años ausente.

Será el reencuentro de Maggie con Negan (Jeffrey Dean Morgan) y se conocerá a Lucille, quien fuera pareja de Negan, que será interpretada por la esposa del actor en la vida real, la actriz Hilarie Burton.

En septiembre se anunció que The Walking Dead llegará a su fin después de la temporada 11, la cual será la más larga, con 24 episodios, y que por ahora se estrenaría hacia finales de 2021.

No obstante, la cadena adelantó que ya prepara por lo menos dos series inspiradas en el universo de los zombis, una de ellas centrada en Daryl y Carol, los personajes interpretados por Norman Reedus y Melissa McBride.

Spoilers

Antes de que eso suceda, aquí una muestra de lo que vendrá en los próximos seis episodios.

HOME SWEET HOME (10X17)

Maggie (Lauren Cohan) ha regresado y tiene una historia que no está preparada para compartir, incluso cuando su pasado le pasa factura. Esto tiene que ver con Negan (Jeffrey Dean Morgan), que estaba por fin en mejor posición. Pero ahora su seguridad vuelve a estar en juego. Maggie no lo ha olvidado ni le ha perdonado. Daryl (Norman Reedus) y Maggie se respetan mientras luchan inesperadamente contra una amenaza invisible y desconocida.

FIND ME (10X18)

Lo que para Daryl y Carol (Melissa McBride) empieza como una posible aventura para cerrar heridas toma un cariz totalmente diferente cuando se encuentran con una vieja cabaña. Le recuerda a Daryl los años en los que dejó el grupo después de que Rick (Andrew Lincoln) desapareciera. En esta ocasión, revive que lo único posible era el Apocalipsis.

ONE MORE (10X19)

Con un mapa de Maggie en la mano, Gabriel (Seth Gilliam) y Aaron (Ross Marquand) llevan semanas viajando en busca de alimentos y suministros para llevarlos a Alexandría. Las pequeñas tragedias desembocan en tragedias más grandes y cuando se someten a la prueba definitiva han perdido la fe y el optimismo está hecho añicos.

SPLINTER (10X20)

Eugene (Josh McDermitt), Ezekiel (Khary Payton), Yumiko (Eleanor Matsuura) y La Princesa (Paola Lázaro) son capturados y separados por los misteriosos soldados que los rodean en la terminal de trenes. La Princesa es claustrofóbica y da muestras de una ansiedad desbocada. Lucha contra los recuerdos de un pasado traumático e intenta escapar sea como sea con ayuda de Ezekiel.

DIVERGED (10X21)

La amistad de Daryl y Carol está en su punto más bajo. En el bosque, llegan a una bifurcación y toman caminos separados. ¿Serán sus viajes individuales el punto de inflexión necesario para recuperar su amistad o su distanciamiento no tiene solución?

HERE’S NEGAN (10X22)

Carol se lleva a Negan de viaje, con la esperanza de aplacar una tensión que va en aumento. Ahora, Negan dispone de mucho tiempo para reflexionar sobre sí mismo y llega a una conclusión sobre su futuro.

"There’s still goodness in this world, you just have to look for it…"

Don’t miss the return of #TWD on February 28th.

Watch the full clip here: https://t.co/PaEUowdiig pic.twitter.com/pu9vn7tID3

— The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) November 19, 2020