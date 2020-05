Dan a conocer el calendario 2020 de la NFL

CIUDAD DE MÉXICO.- El duelo entre los quarterbacks Tom Brady y Drew Brees marcará el arranque de la NFL.

La Liga dio a conocer esta noche su calendario para la campaña 2020, y en la Semana 1 se medirán los Bucaneros de Tampa Bay, donde ahora milita Brady, en la casa de los Santos de Nueva Orleans.

Ese duelo se celebrará el domingo 13 de septiembre por la tarde.

La temporada iniciará el jueves 10 de septiembre con el duelo en la casa de los campeones Jefes de Kansas City, que recibirán a Texanos de Houston.

La NFL dio a conocer su calendario de la campaña 2020, misma que se pretende sea con gente en las gradas y no sufrió ninguna modificación en fechas respecto al plan original que se tenían previo a la pandemia.

Arrancará el jueves 10 de septiembre y concluirá el domingo 7 de febrero con la realización del Super Bowl LV, que se celebrará en Tampa Bay.

Sobresale que la pretemporada de igual forma será de cuatro semanas, sin cambios por el tema del Covid-19.

Otro juego que sobresale de la jornada inaugural es la visita de los Vaqueros de Dallas al SoFi Stadium de Los Ángeles para enfrentar a los Carneros. Será el debut en juego oficial de ese inmueble.

Habrá de arranque dos Lunes por la Noche. Los Acereros de Pittsburgh visitarán a los Gigantes de Nueva York, y los Titanes irán a Denver.

La Semana 1:

Houston @ Kansas City

Green Bay @ Minnesota

Chicago @ Detroit

Seattle @ Atlanta

Las Vegas @ Carolina

Philadelphia @ Washington

Cleveland @ Baltimore

Los Ángeles Chargers @ Cincinnati

Indianapolis @ Jacksonville

Miami @ New England

New York Jets @ Buffalo

Tampa Bay @ New Orleans

Arizona @ San Francisco

Dallas @ Los Angeles Rams

Pittsburgh @ New York Giants

Tennessee @ Denver