Daddy Yankee será invitado estelar de la Semana Billboard de la Música Latina

Por primera vez desde que anunció su retiro de los escenarios en 2022, Yankee participará en una conversación con Billboard

ARCHIVO - El rapero Daddy Yankee en un partido de fútbol de la MLS entre el Inter Miami y los Colorado Rapids, el sábado 6 de abril de 2024, en Fort Lauderdale, Florida. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo)

ARCHIVO - El rapero Daddy Yankee en un partido de fútbol de la MLS entre el Inter Miami y los Colorado Rapids, el sábado 6 de abril de 2024, en Fort Lauderdale, Florida. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo)

MIAMI (AP) — Daddy Yankee será un invitado estelar durante la Semana Billboard de la Música Latina 2025, informó Billboard el viernes.

Por primera vez desde que anunció su retiro de los escenarios en 2022, Yankee participará en una conversación con Billboard como parte del panel exclusivo “El Poder de la Reinvención” en la semana que se llevará a cabo del 20 al 24 de octubre en el histórico Fillmore Miami Beach.

En esta sesión íntima, Yankee reflexionará sobre su carrera legendaria, la evolución de su arte y cómo prepara su próximo capítulo musical.

El anuncio llega tras el reciente estreno de su nuevo tema “Sonríele”, cuyo video es protagonizado por el reconocido actor Anthony Ramos.

Reconocida como una de las fechas más influyentes de la música latina, la Semana Billboard de la Música Latina reúne a las figuras más importantes de la música, el entretenimiento y la cultura para crear momentos inolvidables.

La programación de este año incluye a Anuel AA, Carín León, Gloria y Emilio Estefan, Ela Taubert, Goyo, Guaynaa, Kapo, Laura Pausini, Luis R. Conriquez, Myke Towers, Netón Vega, Óscar Maydon, Ozuna, Pablo Alborán y Xavi, entre otros artistas y más que están por anunciarse.

Desde hace más de tres décadas la Semana Billboard de la Música Latina es el epicentro de la música latina. La semana recibió a Yankee en 2006 para la Conferencia Billboard de la Música Latina y Yankee también fue el primer artista de reguetón en aparecer en la portada de Billboard.

“Ahora, su regreso marca otro capítulo trascendental en nuestra historia”, dijo Leila Cobo, directora de contenido latino y en español de Billboard. “Su camino de reinvención no sólo es inspirador, sino también profundamente relevante para la nueva generación de artistas y fanáticos por igual”.

El evento coincide con los Premios Billboard de la Música Latina 2025 que se transmitirán en vivo desde Miami el jueves 23 de octubre por Telemundo y Peacock. Las entradas para la Semana Billboard de la Música Latina están disponibles en BillboardLatinMusicWeek.com.