Da ‘Miércoles Ciudadano’ soluciones en videollamadas

NUEVO LAREDO, TAM.- Con la nueva realidad, el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar atendió de forma virtual a las y los neolaredenses en el programa ‘Miércoles Ciudadano’, y reafirmó que la pandemia del Covid-19 por la que estamos atravesando, no será pretexto para no escuchar sus demandas y darles respuesta.

“Llevamos una edición más de ‘Miércoles Ciudadano’ ahora con esta nueva realidad, a través de las plataformas del internet mantenemos contacto con la ciudadanía, la escuchamos, atendemos y resolvemos los problemas que nos presentan.

“Tengan la garantía que el gobierno y el presidente municipal los va a estar atendiendo y resolviendo, ese es el fondo, que la pandemia no sea un pretexto para no atender a la gente”. destacó el alcalde.

Rivas Cuéllar se enlazó por medio de videollamada con habitantes de las colonias El Campanario, Hidalgo, Guerrero, Nueva Victoria y Los Olivos II quienes en su mayoría le hicieron peticiones de salud y limpieza de arroyos.

“En esta ocasión en su mayoría fue petición de ‘Médico a Tu Puerta’ así como limpieza de arroyo en el Campanario”, agregó el edil.

Uno de los vecinos enlazados con el presidente fue Ramiro Moreno Cervantes, de la colonia Guerrero, quien solicitó apoyo para la compra de un medicamento necesario para su día a día.

“Reitero las gracias al señor presidente que atiende a la ciudadanía y más ahora que estamos pasando por esta pandemia en la que nos quedamos sin trabajo, yo le hice la petición de un medicamento, es una ansiolítico; la enfermedad la tengo controlada pero debo tener un tratamiento al menos dos o tres meses. Estamos muy agradecidos porque las veces que he recurrido al presidente nos atiende”, dijo.

Otra de las beneficiadas fue la señora Silvia Gallegos Castillo, habitante de la colonia Hidalgo, quien tiene a su cargo a su suegra, una persona de la tercera edad quien se encuentra postrada en cama y requiere revisión médica constante.

“Mi petición es que me proporcionen el medicamento que necesitamos y ver si me pueden apoyar con el programa de ‘Médico a tu Puerta’, porque mi suegra no se puede mover y yo la cuido, es muy buena opción y ayuda, porque a veces uno no tiene el recurso para acudir con un médico”, señaló.

El alcalde, junto con la secretaría de Bienestar Social, Iliana Medina; y la regidora presidenta de la Comisión de Bienestar Social, Silvia Delgado, escucharon y resolvieron de forma inmediata cada una de las peticiones de la gente.