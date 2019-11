Da la cara el ‘Chucky’ tras críticas

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de las severas críticas recibidas por su desempeño con el Nápoles, Hirving Lozano dio la cara.

En una extensa carta publicada en Instagram, el “Chucky” se desahogó luego de los ácidos comentarios de la prensa napolitana, que lo presiona por no justificar su condición de fichaje más caro luego de que el club desembolsara alrededor de 42 millones de euros por él.

“Para dejar huella hay que tocar el suelo antes de echar a volar”, comenzó Lozano.

La prensa napolitana no lo ha perdonado ni siquiera porque Carlo Ancelotti lo utiliza más como punta y no tanto por el costado. El dueño Aurelio de Laurentiis es partidario de poner medidas severas a todo el plantel, como el concentrarlos casi permanentemente hasta que den buenos resultados. Apenas el fin de semana pasado, la plantilla desobedeció dicha disposición. El Nápoles es séptimo de la Serie A con 19 puntos, fuera de puestos europeos.

“La valentía no es solamente tragar y sonreír, también es pegar un golpe en la mesa y cambiarlo todo, aunque se suponga romper un vaso y coser alguna herida. Valentía es cuando algo te toca el corazón y tú te dejas. Cuando tienes miedo y aún así, vas. Un valiente no es quien nunca tiene miedo, eso es un mentiroso. Piérdete de vez en cuando y deja de buscar las cosas donde no están.

Los sueños no son expectativas trajeadas que solo tienen limpios los zapatos; son lo que nace de sentir la tierra bajo los pies y de tirarse en plancha a por lo que nunca pensaste que podrías lograr sobrevivir y lograr conseguir. Así que mira la vida de frente y dile que si ella es puta, TU MAS!”, lanzó Lozano, previo a utilizar el hashtag #forzanapolisempre #napoli.