Da Corte duro revés a Trump con DACA

WASHINGTON,EU.- La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el jueves el esfuerzo del presidente Donald Trump para poner fin a las protecciones legales para 650.000 jóvenes inmigrantes beneficiados por el programa DACA, un importante revés al mandatario en plena campaña de reelección. Por el momento, estos migrantes quedan amparados de la deportación y mantienen sus permisos para trabajar en Estados Unidos.

Es casi seguro que el fallo de relevancia al tema en la campaña de Trump, dada la retórica antiinmigrante de su primera campaña presidencial en 2016 y las restricciones que ha impuesto desde entonces.

Los jueces rechazaron los argumentos de la administración de que el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, creado hace ocho años, es ilegal y que los tribunales no tienen un papel que desempeñar en la revisión de la decisión de poner fin a DACA, por las siglas del programa en inglés.

El presidente del tribunal, John Roberts, junto con cuatro jueces del ala liberal, escribió en el fallo que el gobierno no intentó correctamente poner fin al programa. “Nosotros no decidimos si el DACA o su rescisión son políticas sólidas”, escribió Roberts.

El Departamento de Seguridad Nacional puede intentarlo nuevamente, escribió el juez.

Do you get the impression that the Supreme Court doesn’t like me?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020