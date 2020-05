Cumplen sueños estudiando en familia

NUEVO LAREDO TAM.- María Isabel Rosas Torres, su hija Irene Hernández Hernández y el padre de familia de este hogar, son tres personas que han puesto el ejemplo de que nunca es tarde para superarse, ya que a través de los círculos de estudio que ofrece el Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos, han logrado aprender a leer y en el caso de la hija terminar su educación básica.

Aunque actualmente, se han suspendido las clases a causa del Covid-19, ellas en sus ratos libres continúan estudiando, para reforzar el aprendizaje.

Actualmente María Isabel tiene 51 años y desde hace tres que llegaron a esta frontera, es que iniciaron con su educación básica.

“Yo soy hipertensa y no me gusta estar pensando en mi enfermedad, por eso me metí a estudiar para estar ocupada haciendo lo que toda mi vida había querido, tomando clases para aprender a leer, escribir y hacer cuentas”, manifestó.

“A mis hijos siempre los mandamos a la escuela, no queríamos que pasaran por lo mismo que nosotros, porque es muy difícil vivir así, dependiendo de otros, es muy bonito saber leer”, detalló.

Actualmente María isabel y su esposo estudian la secundaria, lo cual les ha ayudado a desenvolverse con mayor facilidad.

“Antes de aprender a leer tenía que esperar a que me leyeran si venía mi camión. Mi papá nunca me quiso mandar a la escuela cuando vivía en Veracruz, me vine hace tres años a Nuevo Laredo y empezamos a ir a una escuela en donde dan cursos para adultos y así fue como empezamos a estudiar”, recordó.

Por su parte, Irene, la hija de 35 años, el haber concluido su educación básica y le sirvió para ascender en su trabajo en una maquiladora.

Yo solamente tenía la primaria, pero ver a mis papás que empezaron a estudiar aproveché para ir con ellos y me gustó estudiar quiero terminar la preparatoria y me estoy preparando. Siempre hay oportunidad para estudiar, las clases son gratuitas y nos ayudan mucho a superarnos”, comentó.

Mencionó que a pesar de las diferentes ocupaciones laborales, los maestros de ITEA tienen la paciencia y capacidad para detectar en qué parte del proceso de aprendizaje se les dificulta.

Señaló que debido a la falta de secundaria la despidieron del trabajo, y de nueva cuenta lo obtuvo al haber concluido su educación básica.

“Yo me siento muy orgullosa de todo lo que hemos logrado en estos tres años, solamente es cuestión de que le dediquemos un poquito de tiempo porque es por nuestro bien”, concluyó Irene, habitante del fraccionamiento Los Olivos.