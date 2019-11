Cumple ‘Hoy con Mariano’ 20 años al aire

CIUDAD DE MÉXICO.-Desde que era un niño, el sueño de Mariano Osorio era ser locutor. Y ahora, no solamente goza de haberlo cumplido, sino de hacerlo a través de un programa que cumple este viernes exactamente 20 años al aire.

“Lo que más disfruto de hacerlo es vivir mi sueño de dicha. Desde que era muy, muy pequeño, quise trabajar en la radio. No me quedaba claro todavía exactamente haciendo qué, porque yo no conocía una cabina, pero siempre desee pertenecer a ese mundo.

“La radio me vuelve un comunicador natural. Cuando voy a otros formatos, conferencias, televisión o algún libro, trato de adaptarme a las necesidades de ese medio. En el caso de la radio, no tengo que hacer nada, fluyo de manera natural, como un pez en el agua”, reflexionó Osorio en entrevista.

A través de su programa Hoy con Mariano y su concepto de radio inteligente, el comunicador ha logrado por medio de contenidos propositivos, que van desde noticias, lecturas y reflexiones, hasta música nueva, aportar al crecimiento y bienestar de sus seguidores, coronándose como la transmisión más larga en la historia de nuestro País.

“Es, básicamente, la posibilidad de hacer una aportación, de ser como esa semillita que a la largo de los años va creciendo y se va desarrollando en una mejor versión.

“No tiene qué ver con pintar el mundo de color de rosa, hay temáticas que no se pueden matizar o disfrazar pero sí puedes equilibrar tus contenidos, ofrecer una perspectiva distinta, darte cuenta de que ante cualquier problema, sin importar su magnitud, tendrás siempre la opción de verlo de una manera más positiva o esperanzadora”, recalcó.

Osorio llevará la celebración de su trayectoria al concierto masivo que la estación Joya 93.7 brindará el próximo 5 de diciembre en la Arena Ciudad de México.

“Me mantiene altamente motivado la posibilidad de saber, primero que yo soy capaz de ser una mejor versión de mí cada día. Y, al mismo tiempo, poder llevar bajo ese mismo paraguas, ayuda específica a las personas que nos hacen el honor de escucharnos. Eso es un detonador muy importante para mí”, concluyó.