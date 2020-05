‘Cuidan de migrantes ante el Covid’

NUEVO LAREDO, TAM.- Tanto autoridades estatales y federales, además de municipales, han estado apoyando a 14 migrantes que han sido afectados por el Covid-19 y que permanecen bajo control médico en la Casa del Migrante “Nazareth”, ubicada en Madero 350, acompañados por un sacerdote.

El señor Obispo Enrique Sánchez Martínez de la Diócesis de Nuevo Laredo, manifestó que el resto de los migrantes quienes después de haberles aplicado la prueba no tuvieron los síntomas y no están enfermos, los mandaron donde antiguamente era seminario, a un lado de la Iglesia de San Juan.

“Los 30 migrantes que están sanos están siendo atendidos por otro sacerdote, también por personas que se contrataron, el mismo Sector Salud nos ayudó a contratar enfermeras y enfermeros, y son los que están al pendiente de ellos”, expresó.

Destacó que el mensaje para todos los migrantes que llegan a esta frontera donde en su mayoría vienen buscando un mejor nivel de vida a la cual tienen derecho, en estos momentos el mayor deseo es que esté bien su salud y la de los demás. Añadió que no se le puede negar la entrada a los migrantes a la frontera, pero que actualmente no se puede recibir a los migrantes en ambos recintos, por el cuidado extremo que están llevando a cabo, además de que las autoridades no lo permiten, por la salud de todos.

Precisó que tampoco van a arriesgar a los migrantes que se encuentran ya resguardados y bajo control, y a otras personas que se pudieran contagiar de coronavirus.