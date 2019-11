Cuestiona Chava Rosas las decisiones del Gobierno Federal

NUEVO LAREDO, TAM.-El Presupuesto de Egresos 2020 con recortes en obras como el MEX 2 y el campo, fueron criticados por el diputado federal Salvador Rosas Quintanilla, quien afirmó que el gobierno federal y MORENA destinarán millones de pesos a programas clientelares.

Rosas Quintanilla como el resto de los diputados federales del PAN no participó en la votación del jueves para aprobar el Presupuesto de Egresos 2020, cuya aprobación fue posible porque MORENA es el partido mayoritario en la Cámara de Diputados, sin embargo, aclaró que no asistieron porque no pueden dialogar con dicho partido porque se opone a todo.

“Alegar con los de MORENA es como alegar con la pared, porque ellos tienen 258 votos duros, más los votos de sus aliados, entonces son más de 300 votos. Es como anoche con el Presupuesto, no necesitan a nadie, y por eso le reducen dinero al campo, al INE 2 mil millones de pesos, fue un Presupuesto hecho en lo oscuro. Entonces hoy tenemos un Presupuesto que es clientelar, de ahí van a sacar el dinero para hacer toda su campaña política”, explicó.

Rosas Quintanilla puntualizó que los legisladores del PAN respaldaron facilitar la importación definitiva de autos americanos usados así como la regularización para circular en la frontera norte, pero los senadores de MORENA frenaron la propuesta.

“MORENA borró de su vocabulario la palabra que sí, a todo dice que no. Así sucedió cuando presentamos la propuesta de emplacar los vehículos americanos usados, porque ya están dentro del país, casi un millón y medio, y la industria automotriz fabrica y factura carros para todo el mundo. Pero el sector automotriz sigue creciendo y ampliando sus plantas. Nosotros lo aprobamos pero en el Senado lo rebotaron porque ellos, los de MORENA, están haciendo un acto electorero y van a ver que en el 2021 lo van aprobar para que la gente diga que los de MORENA son buena gente”, agregó.

La realidad en el sector salud, dijo que es diferente a lo que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y MORENA afirman que existe, porque la atención es deficiente y no hay camas para enfermos ni medicamentos, solamente paracetamol.

En resumen, dijo que no hay reglas claras sobre el destino de todo el dinero que se recorta en los diferentes renglones del gobierno federal, pero pueden pronosticar qué sucederá en el proceso electoral del 2021.

“Entonces todo ese dinero se lo están llevando y ellos van a repartir el dinero como quieran. Y no hay crecimiento económico y las decisiones políticas que se han tomado generan mucha incertidumbre, y los empresarios no están invirtiendo y tienen el temor de que les congelen sus bienes y sus cuentas bancarias”, añadió.

Ante ese panorama, dijo que no se puede luchar contra la mayoría de MORENA en la Cámara de Diputados, por eso es necesario construir los contrapesos políticos..