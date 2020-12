Cubrebocas protege 95% del Covid

NUEVO LAREDO, TAM.- El usos del cubrebocas ha sido una herramienta más importante de cuidado en la transmisión del virus del coronavirus, el uso del cubrebocas en ambas personas reducen el 95 por ciento de los casos, por ello Salud Municipal pide a la ciudadanía su uso por el bien de todos.

El doctor Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, director de esta dependencia, manifestó que se ha visto que usar el cubrebocas entre personas y en todos los lugares de riesgo, conlleva a que las cargas del virus que una persona pudiera respirar, son muy mínimas que hacen efecto de inmunidad por contagio.

“Que quiere decir esto, que usar el cubrebocas en todas las personas pueden pasar muy poquitos virus, que el cuerpo los desecha rápidamente sin dar sintomatologías y crear anticuerpos como si se estuviera vacunado, por eso es importante su uso y bien colocado”, señaló.

Precisó que un cubrebocas dura 24 horas por lo que todos los días hay que cambiarlo si es desechable, si es de tela lavarlo periódicamente, las personas que andan en la calle o en lugares de contagio sin cubrebocas, corren un riesgo más seguro de que puedan adquirir el virus.

Destacó que una vez que la persona recibe la carga importante del virus, que puede llevar a la persona a tener una neumonía, no hay pretexto para no usar el cubrebocas, ya que se pueden elaborar en la casa, o si se compra lavarlo con frecuencia.

Reveló que el cubrebocas debe ir colocado por arriba de la nariz y hasta abajo del mentón, porque muchas personas solamente lo usan cubriéndose la boca por lo que de nada sirve que lo porten, otras más lo llevan en el cuello, solamente cuando entran a un lugar se lo colocan.

Añadió que en China desde hace muchos años su población usaba cubrebocas lo que para los demás países causaba rareza, pero hoy en día se sabe que es una herramienta de suma importancia para evitar contagios de cualquier virus.

“Este uso ya lo debemos ver como parte de nuestra vestimenta, su uso no se debe dejar para el último, para no seguir transmitiendo los virus, y para que si agarramos un virus no nos dé tan fuerte, por eso hay que crear conciencia de su uso en toda la población”, apuntó.

Gutiérrez Serrano mencionó que es mucho más fácil el uso de una mascarilla, que ser entubado, que es cuando muchos pacientes están ya en una etapa final, aún y cuando ya se haya aplicado la vacuna contra el COVID-19, el uso del cubrebocas será esencial para quienes tienen alguna enfermedad