Cuba acusa a Twitter bloquear cuentas afines al gobierno

LA HABANA.- Cuentas de Twitter de medios de prensa oficialistas cubanos, de funcionarios y periodistas afines fueron bloqueadas, informaron los afectados entre el miércoles por la noche y el jueves.

Al parecer la restricción por parte de dicha plataforma de internet se produjo en momentos en que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel comparecía en la televisión para dar a conocer medidas con las que la isla espera contrarrestar la crisis energética de la cual la nación caribeña responsabiliza a las sanciones impuestas por Estados Unidos. La presencia del mandatario había generado mucha expectativa entre los ciudadanos.

El propio Díaz-Canel aseguró que dichas cuentas estaban en ese momento bloqueadas y la Cancillería se hizo eco de la denuncia.

Los pedidos de The Associated Press de comentarios a la compañía Twitter sobre el asunto no recibieron respuesta en lo inmediato.

Entre los propietarios de las cuentas se encontraban la del portal digital Cubadebate, la de Radio Rebelde, la del periódico Granma, la organización Cubaperiodistas y el Canal Caribe.

Algunas de estas páginas permanecían suspendidas el jueves, constató la AP, pues al tratar de entrar a ellas salía un cartel que señalaba “Twitter suspende las cuentas que incumplen las Reglas”.

La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), que agrupa a centenares de los trabajadores de los medios de prensa cercanos al gobierno, por su parte, dio a conocer el jueves una declaración en la cual consideró que la restricción era un acto de “censura” pues ninguno de estos medios o sus trabajadores había violado ninguna de las disposiciones de Twitter.

“Parece una operación concertada de denuncias falsas por uso abusivo y violación de políticas de la plataforma. Sorprende el sesgo político, la selectividad de los usuarios afectados y la oportunidad (oportunismo): cuando habla el Presidente Díaz Canel”, escribió la periodista Miriam Elizalde, vicepresidenta de la UPEC y cuya cuenta también fue bloqueada.

Entre los funcionarios cuyas cuentas se bloquearon estuvieron algunos directivos del Ministerio de Comunicaciones y de la Cancillería, así como la perteneciente a Mariela Castro, directora del Centro de Educación Sexual e hija del expresidente Raúl Castro.

“Anoche, antes de la Mesa Redonda, varias cuentas de Twitter de medios de prensa oficiales cubanos fueron misteriosa y coordinadamente suspendidas. Veo a algunos acá alegres y burlones, y me cuesta mucho entender de dónde viene esa alegría”, escribió en su propia página el emprendedor y activo participante de Twitter, Camilo Condis, quien suele ser muy crítico del gobierno.

“Como mismo hay que exigirle a diario al gobierno de Cuba que reconozca legalmente a los medios de prensa independientes y que les permita ejercer su función bajo el amparo de la Ley, hay que respetar la existencia de los medios oficiales”, agregó Condis.