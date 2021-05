Cruz Azul levanta la copa de su noveno campeonato del futbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- Los fantasmas desaparecieron, la sequía llegó a su fin, las ‘cruzazuleadas’ quedaron en el pasado y Cruz Azul por fin volvió a disfrutar un campeonato de Liga MX, luego de empatar 1-1 este domingo en el Estadio Azteca frente a Santos, pero vencer 2-1 en el global, luego de su triunfo por la mínima diferencia el jueves pasado en Torreón.

Así, luego de más de 23 años de sequía, Cruz Azul es nuevamente campeón de la Liga MX, encabezado por el peruano Juan Reynoso, quien consiguió la hazaña y vuelve a levantar el trofeo tras hacerlo en el lejano Invierno 97 como jugador.

El equipo cementero ganó su noveno título de la historia pero no sin sufrir, ya que se vio abajo en el marcador desde el primer tiempo con un excelente gol de Diego Valdés, luego de que la Máquina tuvo unos 45 minutos iniciales de poco futbol y exageradas precauciones.

Sin embargo, en el complemento el cuadro celeste fue otro. Reynoso mandó a la cancha a Santiago Giménez y Yoshimar Yotún, por Roberto Alvarado y Orbelín Pineda. Así la Máquina mostró un rostro mucho más ofensivo y dominador y llegó el 1-1 al minuto 50, aunque con polémica por un gol del Cabecita Rodríguez cuando Pol Fernández acompañaba la jugada en fuera de lugar.

Sin embargo, este último no participó de manera activa en la jugada y por eso el silbante no marcó falta, aunque bien pudo acudir al VAR.

Ese tanto fue el definitivo, ya que Santos se quedó a muy poco de poner el 2-2 global con varios intentos en los momentos finales, cuando la nación celeste contó segundo a segundo los cinco minutos de compensación, con exacerbado nerviosismo, en un Estadio Azteca que se pintó de azul, con un 25 por ciento de aforo, pero plenamente feliz porque terminó la maldición.

Todavía el silbato final tardó en llegar por una gresca cuando ya se había cumplido el tiempo de compensación, luego de una falta de Giménez que fue respondida por Matheus Doria con una agresión.

Ello provocó que se vaciaran las bancas y predominaran los empujones y jaloneos, por lo que el tiempo llegó a los 10 minutos de compensación para que llegara ese ansiado silbatazo de título para la Máquina. Cruz Azul ahora ostenta nueve títulos de Liga MX luego de un torneo en el que dominó desde la Jornada 3, mientras que Santos Laguna se quedó en la orilla con 6 campeonatos.